Обвиненный в госизмене Сафронов не будет работать со следствием

Ивану Сафронову предлагали признать вину и получить меньший срок Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

новость из сюжета Советника главы Роскосмоса обвинили в госизмене

Обвиняемые в госизмене журналист и советник главы «Роскосмоса» Иван Сафронов не будет сотрудничать со следствием. Об этом сообщил его адвокат Иван Павлов.

«Следователь предлагал сделку. Сафронов от предложения отказался», — цитирует Павлова ТАСС. По словам защитника, предложение следователя заключалось в том, чтобы Сафронов признал вину, а за это получил не более двух третей от максимально возможного срока наказания, то есть 10 лет лишения свободы.

Иван Сафронов был арестован 7 июля. Его подозревают в госизмене и работе на чешские спецслужбы. Бывшие коллеги журналиста уверены, что дело сфабриковано и связано исключительно с журналистской деятельностью Сафронова.

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