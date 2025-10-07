Ушел из жизни исполнитель хита «Ты не балуй»: чем запомнился знаменитый шансонье

Российский шансонье Алексей Степин скончался на 58-м году жизни. О смерти артиста сообщил его друг и коллега Александр Павлов. Он выразил соболезнования родным и близким. Причину смерти Степина артист не уточнил.
Степин был известен как один из самых ярких исполнителей русского шансона. Его песни «Долюшка-доля», «Гули-гули», «Ты не балуй», «Дорога да гитара» и другие занимали высокие места в тематических радиочартах и оставались популярны у слушателей многие годы. Артист активно гастролировал по России, выпускал альбомы и принимал участие в фестивалях жанра.
Биография
Алексей Степин родился 5 сентября 1968 года в Казани. Он стал известен благодаря своему хиту «Прощай, прощай, Казань родная» и дальнейшей успешной сольной карьере. Шансонье окончил музыкальную школу по классу фортепиано, а свои первые песни начал сочинять в пятом классе.
В середине 1990-х артист переехал в Москву, где в 1997 году подписал контракт с известным продюсером Александром Толмацким. Именно в этот период была записана композиция «Гули-гули», которую позднее включила в свой репертуар Надежда Бабкина.
Творческий путь шансонье
Творчество Степина прошло через несколько этапов. Начав с «дворового» шансона в дебютном альбоме «Не плачь, Анюта» (1995), он под руководством продюсера Александра Толмацкого перешел к поп-фолку, создав свой главный хит «Гули-гули».
После разрыва с продюсером в 2000 году артист ненадолго вернулся к глубокому шансону в альбоме «Дорога да гитара». Однако столкнувшись со спадом интереса в середине 2000-х, он экспериментировал с патриотической темой. В итоге это привело его к поп-музыке, что ярко проявилось в альбоме «Бесприютная душа» (2006).
Параллельно Степин успешно писал для других исполнителей (Ольга Стельмах, Александр Стволинский, Алексей Воробьев). Его позднее творчество, как в альбоме «Слезы — просто вода» (2012), продолжило традиции отечественной поп-музыки, включив в себя новые хиты.
Семья
Алексей Степин воспитывал дочь Ларису. Ее мать — бывшая гражданская жена певца, с которой он расстался. Известно, что артист самостоятельно занимался воспитанием ребенка после распада брака.
