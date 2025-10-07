Кортеж президента Эквадора Даниэля Нобоа подвергся вооруженному нападению в кантоне Каньяр. Об этом сообщил радиоканал Radio Atalaya. Инцидент произошел, когда глава государства направлялся на официальное мероприятие.
«Кортеж президента Даниэля Нобоа был атакован в кантоне Каньяр. Выстрелы были произведены по автомобилям, в которых находились глава государства и другие представители правительства», — говорится в сообщении радиостанции в X. Администрация президента подтвердила факт нападения, уточнив, что инцидент случился, когда Нобоа следовал в Каньяр для объявления о строительстве очистных сооружений стоимостью 4,5 миллиона долларов и сдачи в эксплуатацию систем канализации.
В пресс-службе президента Эквадора отметили, что атака была совершена по приказу радикальных группировок. В кортеже президента, помимо представителей правительства, находились также гражданские лица.
Это не первое нападение на кортеж президента Эквадора Даниэля Нобоа, ранее, 11 сентября 2024 года, 350 человек атаковали его кортеж в городе Отавало. Тогда в составе конвоя находились делегаты ООН и Евросоюза, а также посол Италии и представитель Ватикана. Инцидент вынудил конвой прервать стрельбой движение из-за угрозы для жизни и здоровья пассажиров.
