Стало известно, сколько жителей Липецка эвакуировали из-за БПЛА

В Липецке эвакуировали 50 человек из-за обнаруженных обломков БПЛА
На месте нахождения обломков работают экстренные службы
В Липецке из многоквартирных домов эвакуировали 50 человек. Жители покинули свои квартиры в связи с обломками БПЛА. Все эвакуированные находятся в безопасности, угрозы их жизни и здоровью нет, рассказал глава Липецка Роман Ченцов.

«Из домов эвакуировали 50 человек. Сейчас все в безопасности. Тем, кому требовалась помощь, помогли устроиться в пунктах временного размещения. Остальные уехали к родственникам», — заявил мэр в своем telegram-канале.

В настоящее время на месте происшествия продолжают работать экстренные службы.  При возникновении вопросов или необходимой помощи, жителям следует обращаться по телефону «112».

ВСУ в ночь на 8 октября атаковали Россию беспилотниками, под угрозой оказались несколько областей. Опасность объявлена на данный момент в Пензенской и Воронежской областях. URA.RU следит за происходящим в режиме онлайн.

