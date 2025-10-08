Стало известно, сколько жителей Липецка эвакуировали из-за БПЛА

В Липецке из многоквартирных домов эвакуировали 50 человек. Жители покинули свои квартиры в связи с обломками БПЛА. Все эвакуированные находятся в безопасности, угрозы их жизни и здоровью нет, рассказал глава Липецка Роман Ченцов.
«Из домов эвакуировали 50 человек. Сейчас все в безопасности. Тем, кому требовалась помощь, помогли устроиться в пунктах временного размещения. Остальные уехали к родственникам», — заявил мэр в своем telegram-канале.
В настоящее время на месте происшествия продолжают работать экстренные службы. При возникновении вопросов или необходимой помощи, жителям следует обращаться по телефону «112».
ВСУ в ночь на 8 октября атаковали Россию беспилотниками, под угрозой оказались несколько областей. Опасность объявлена на данный момент в Пензенской и Воронежской областях. URA.RU следит за происходящим в режиме онлайн.
