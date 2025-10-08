«Честный знак» зарегистрировал свыше 50 млн нарушений продаж на маркетплейсах

Система маркировки «Честный знак» зафиксировала свыше 50 миллионов нарушений реализации товаров на маркетплейсах с января по сентябрь 2025 года. Об этом сообщил директор по контрольно-надзорной деятельности Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор маркировки) Антон Гущанский на форуме E-Retail Week 2025. По его данным, большинство выявленных случаев связано с продажей продукции с признаками контрафакта и несоблюдением разрешительного режима. Источник подчеркнул, что несмотря на масштаб проблемы, количество нарушений по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилось на 30%.
«За прошедшие девять месяцев на крупнейших маркетплейсах мы зафиксировали порядка 50 миллионов нарушений по товарам, которые подлежат обязательной маркировке. По сравнению с прошлым годом цифра снизилась на 30% — площадки заметно повысили качество контроля», — заявил Антон Гущанский, его слова передает РИА Новости.
В ЦРПТ пояснили, что с 2023 года оператор совместно с крупнейшими маркетплейсами ведет системную работу по пресечению оборота нелегальной продукции. Уже подписаны соглашения с девятью ведущими онлайн-площадками. Эти платформы получают сигналы о возможных нарушениях напрямую из мобильного приложения «Честный знак». За последние два года покупатели направили около 4 тысяч обращений: две тысячи в 2024 году и столько же за девять месяцев текущего года. В 70% случаев площадки уладили вопросы с продавцами, а в остальных применили меры — от штрафов до блокировки карточек товаров.
В пресс-службе ЦРПТ уточнили, что большая часть жалоб россиян касается биологически активных добавок (37%), обуви (25%), товаров легкой промышленности (16%) и парфюмерии (15%). Наиболее частыми причинами обращений становятся отсутствие или некорректная маркировка, а также несоответствие описания товара реальному продукту.
С 1 октября 2026 года вступает в силу закон «О платформенной экономике», который предусматривает обязательную проверку регистрации продавцов и товаров в системе маркировки маркетплейсами. При несоответствии хотя бы одному критерию продукция не будет доступна для покупателей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.