В Курганской области следователи завершили проверку по факту столкновения катера и надувной лодки на озере Холодный Лог в Куртамышском районе. О ее результатах сообщает Уральское следственное управление на транспорте СК России.
Инцидент произошел вечером 12 июля. «Водитель моторного судна (катера) „Нептун-500“, совершая на озере Холодный Лог разворот при скорости 25 км/ч, совершил наезд на безмоторную надувную лодку „АкваPro2600“», — рассказали в ведомстве. В результате происшествия мужчина, находившийся в лодке, ударился о переднюю часть катера и упал в воду. Его госпитализировали в хирургическое отделение Куртамышской центральной районной больницы. У лодки оказался разрезан надувной баллон, она не подлежит восстановлению.
Следователи пришли к выводу, что водитель катера нарушил правила плавания по внутренним водным путям РФ. Уголовное дело решили не возбуждать, так как пострадавшему не был причинен тяжкий вред здоровью или крупный ущерб — это обязательное условие для состава преступления по части 1.1 статьи 263 УК РФ. Следователь направил информацию о происшествии в Центр ГИМС регионального ГУ МЧС, чтобы ведомство провело дополнительную профилактическую работу на водных объектах и привлекло водителя катера к административной ответственности.
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