28 июля 2020
27 июля 2020

В Курганской области катер протаранил надувную лодку. Есть пострадавший. ФОТО

© Служба новостей «URA.RU»
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Профилактический рейд по безопасности на водных объектах. Сургут, мчс, река, катер, спасатели на воде
Водитель катера при развороте не заметил надувную лодку (архивное фото) Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Курганской области следователи завершили проверку по факту столкновения катера и надувной лодки на озере Холодный Лог в Куртамышском районе. О ее результатах сообщает Уральское следственное управление на транспорте СК России.

Инцидент произошел вечером 12 июля. «Водитель моторного судна (катера) „Нептун-500“, совершая на озере Холодный Лог разворот при скорости 25 км/ч, совершил наезд на безмоторную надувную лодку „АкваPro2600“», — рассказали в ведомстве. В результате происшествия мужчина, находившийся в лодке, ударился о переднюю часть катера и упал в воду. Его госпитализировали в хирургическое отделение Куртамышской центральной районной больницы. У лодки оказался разрезан надувной баллон, она не подлежит восстановлению.

Следователи пришли к выводу, что водитель катера нарушил правила плавания по внутренним водным путям РФ. Уголовное дело решили не возбуждать, так как пострадавшему не был причинен тяжкий вред здоровью или крупный ущерб — это обязательное условие для состава преступления по части 1.1 статьи 263 УК РФ. Следователь направил информацию о происшествии в Центр ГИМС регионального ГУ МЧС, чтобы ведомство провело дополнительную профилактическую работу на водных объектах и привлекло водителя катера к административной ответственности.

На месте происшествия работали сотрудники СК
Фото: Уральское следственное управление на транспорте СК России
В результате происшествия катер практически не пострадал
Фото: Уральское следственное управление на транспорте СК России

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Происшествия Общество

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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