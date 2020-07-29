Курганские СИЗО переполнены арестованными

На условия в курганских следственных изоляторах обратила внимание Генпрокуратура Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Курганская область вошла в число семи субъектов России, в которых переполнены следственные изоляторы. Об этом 30 июля сообщило ТАСС со ссылкой на Генпрокуратуру.

«В Крыму и Татарстане, Ставропольском крае, Воронежской, Курганской, Московской областях и Москве следственные изоляторы функционируют в режиме переполнения», — цитирует материалы Генпрокуратуры агентство. Из-за этих нарушений не соблюдается норма санитарной площади.

Данные факты представители ведомства связали «с отсутствием взвешенного подхода при принятии решений о заключении граждан под стражу». Сотрудники прокуратуры выявляют нарушения прав, касающихся бытовых потребностей, охраны здоровья, личной безопасности и несоблюдения режимных требований.

За полгода представители прокуратуры провели 27,9 тысяч проверок и выявили 68,8 тысяч нарушений. 22,9 тысяч сотрудников уголовно-исполнительной системы привлекли к дисциплинарной ответственности, 1 122 — к административной.