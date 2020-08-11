Тюменский вуз открывает школу. Но попасть в нее будет сложно

Школа НТИ откроется на базе ТюмГУ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Тюменский госуниверситет (ТюмГУ) откроет первую в регионе школу национальной технологической инициативы. Об этом во время выступления на московском форуме АСИ рассказал врио ректора ТюмГУ Иван Романчук. Он уточнил, что новый проект станет частью реализации «третьей миссии» университета.

«В нашем понимании „третья миссия“ университета — это развитие предпринимательских компетенций, начиная еще со школы. Не только управление бизнесом, но и принципиальный взгляд на свою деятельность как эффективную, результативную и востребованную рынком», — заявил Романчук во время выступления.

При создании школы НТИ тюменский вуз сделает акцент на взаимодействии работодателей с абитуриентами и освоении старшеклассниками и студентами компетенций по модели «горизонтального университета». Главная цель школы — воспитание будущих технологических лидеров.

Ранее в ТюмГУ при поддержке образовательного центра «Сириус» создали региональный центр выявления и развития талантов «Новое поколение». За четыре года через него прошли более 10 тысяч детей. «Мы убеждены, что инвестиции в новые компетенции — это то, с чего нужно начинать в реализации „третьей миссии“ университету, который стремится занять лидирующую позицию на федеральном уровне», — пояснил врио ректораТюмГУ.