15 августа 2020
14 августа 2020

В Тюменской области упала заболеваемость коронавирусом

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, защитная маска, полицейский, масочный режим, проверка в трамваях
С понедельника регион переходит к третьему этапу снятия ограничений Фото: Илья Московец © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Тюменской области за последние сутки зафиксировано 54 новых случаев заражения коронавирусом. … человек выздоровели. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

«54 новых случаев заражения коронавирусом выявлены в Тюменской области на 16 августа», — сообщили в федеральном оперштабе. С начала пандемии общее число инфицированных в Тюменской области выросло до 7020 человек, от COVID-19 излечились 6670 жителей региона, скончались 28 человек.

Днем ранее в регионе было выявлено 56 зараженных коронавирусом. Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор анонсировал третий этап снятия ограничений, который начнется с 17 августа. Обязательная самоизоляция для жителей регоина старше 65 лет отменяется. В храмах разрешаются религиозные обряды и богослужения. Возобновляется работа бассейнов, кинотеатров, аттракционов на свежем воздухе. С 20 августа открываются детские сады.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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