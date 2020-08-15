В Тюменской области упала заболеваемость коронавирусом

С понедельника регион переходит к третьему этапу снятия ограничений Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Тюменской области за последние сутки зафиксировано 54 новых случаев заражения коронавирусом. … человек выздоровели. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

«54 новых случаев заражения коронавирусом выявлены в Тюменской области на 16 августа», — сообщили в федеральном оперштабе. С начала пандемии общее число инфицированных в Тюменской области выросло до 7020 человек, от COVID-19 излечились 6670 жителей региона, скончались 28 человек.

Днем ранее в регионе было выявлено 56 зараженных коронавирусом. Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор анонсировал третий этап снятия ограничений, который начнется с 17 августа. Обязательная самоизоляция для жителей регоина старше 65 лет отменяется. В храмах разрешаются религиозные обряды и богослужения. Возобновляется работа бассейнов, кинотеатров, аттракционов на свежем воздухе. С 20 августа открываются детские сады.