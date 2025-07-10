Какие праздники отмечают 11 июля 2025: что можно и нельзя делать в этот день

Пятница, 11 июля 2025, ознаменована важными международными датами, такими как всемирный день народонаселения и подбадривания одиноких. В России профессиональный праздник отмечают художники по свету, а верующие чтят память преподобных Сергия и Германа Валаамских. В народе — крапивное заговенье. 11 июля родились Джорджо Армани и Елена Камбурова. Подробнее о праздниках и традициях этого дня — в материале URA.RU.
Международные праздники 11 июля 2025
Всемирный день лошади
По решению Генеральной Ассамблеи ООН 11 июля отмечается Всемирный день лошади. Инициатором праздника выступила Монголия, а поддержали его 169 стран.
В мире насчитывается около 57 миллионов лошадей, которые играют важную роль в экономике и социальной жизни многих стран. Они используются в спорте, туризме, здравоохранении, пищевой промышленности и как транспортное средство.
Домашняя лошадь — потомок диких животных, обитавших в степях Европы и Азии. Приручение лошадей произошло около 4200 лет назад. До появления машин лошади выполняли большинство тяжелых работ, служили транспортом и мерилом мощности (лошадиная сила).
Сегодня коневодство способствует развитию сельских территорий, создает рабочие места и поддерживает местную экономику. Однако численность лошадей сокращается из-за технического прогресса, экономических колебаний и изменения образа жизни людей.
Учреждение Всемирного дня лошади призвано привлечь внимание к важности сохранения этих животных и развития конной отрасли. Праздник становится платформой для обмена опытом и координации усилий по защите одного из старейших помощников человека, вносящего значительный вклад в развитие общества.
Всемирный день народонаселения
11 июля отмечается Всемирный день народонаселения, учрежденный Генеральной Ассамблеей ООН в 1990 году. Эта дата выбрана неслучайно: именно 11 июля 1987 года численность населения Земли достигла 5 миллиардов человек.
Демографическая ситуация в мире развивается стремительно. С 1950 по 2020 год население планеты увеличилось более чем в три раза. В 2022 году этот показатель превысил 8 миллиардов человек, а ежегодный прирост составляет 83 миллиона человек.
По прогнозам ООН, к 2030 году население достигнет 8,5 миллиардов, к 2050 году — 9,7 миллиардов, а к 2100 году может составить 10,9 миллиардов человек. Эти цифры во многом зависят от эффективности программ планирования семьи.
Современные демографические проблемы включают: ускоряющуюся урбанизацию, массовые миграции населения, глобальное потепление, нагрузку на природные ресурсы и проблемы обеспечения продовольствием, водой и энергией. Особое внимание уделяется тому факту, что с 2007 года большинство населения проживает в городах. К 2050 году этот показатель достигнет 66% от всего населения Земли.
Цель праздника — привлечь внимание к демографическим проблемам и поиску их решений. Каждый год мероприятие посвящается определенной теме, связанной с народонаселением и развитием общества.
Всемирный день шоколада
Всемирный день шоколада празднуется 11 июля. Идея возникла во Франции в 1995 году и распространилась по миру. История лакомства началась с ацтеков, называвших его «пищей богов». В Европу шоколад привезли испанские конкистадоры, прозвавшие его «черным золотом». Массовое производство в XX веке сделало его доступным для всех.
В этот день проходят фестивали, выставки и мастер-классы. Кондитерские фабрики устраивают дегустации и экскурсии. В Москве, Санкт-Петербурге и Покрове музеи шоколада приглашают гостей на особые празднества.
Существуют и другие шоколадные даты: в США 28 июля празднуют День молочного шоколада, а 13 сентября отмечают Международный день шоколада.
Целый день соглашения (со вселенной)
Этот день — прекрасная возможность начать путь к внутренней гармонии и духовному росту. Уникальный праздник духовного самосовершенствования открывает возможность взглянуть на мир под иным углом. Это не просто календарная дата — это настоящий портал в мир осознанности и принятия.
Основная концепция праздника заключается в полном принятии реальности во всех ее проявлениях. Вместо привычного сопротивления происходящему, мы учимся видеть в каждом событии скрытый смысл и позитивные аспекты. Это похоже на древнюю практику созерцания, где каждый момент становится драгоценным уроком.
Принцип взаимности лежит в основе этого соглашения. Мы обязуемся принимать происходящее с открытым сердцем, а вселенная отвечает нам потоком благоприятных возможностей. Подобно садовнику, ухаживающему за растением, мы взращиваем семена удачи своими действиями и мыслями.
Практическое применение этого дня заключается в полном погружении в состояние согласия. Каждое событие становится частью большого плана, а любые препятствия превращаются в ступени к успеху. Следуя этому пути, мы открываем для себя новые горизонты возможностей и привлекаем в свою жизнь позитивные перемены.
Международный день эфирных масел
Профессиональный праздник специалистов, работающих с природными ароматами, отмечается благодаря энтузиазму и инициативе представителей индустрии натуральных масел. Этот день стал символом признания важности ароматерапии и косметологии в современном мире.
Основная миссия праздника — распространение знаний о целебных свойствах эфирных масел и их многогранном применении. Специалисты различных направлений — от ароматерапевтов до косметологов — объединяются, чтобы поделиться опытом и рассказать о возможностях использования натуральных экстрактов. В этот день проводятся семинары, мастер-классы и презентации.
История праздника началась в 2018 году, когда Джаред Тернер, возглавлявший известную американскую компанию Young Living, выступил с инициативой учреждения этой даты. Выбор дня не был случайным — он приурочен ко дню рождения Д. Гэри Янга, человека, посвятившего жизнь популяризации эфирных масел.
День подбадривания одиноких
11 июля отмечается День подбадривания одиноких. Международный день поддержки тех, кто чувствует себя одиноким, напоминает нам о важности человеческого общения и взаимопомощи. Эта дата призвана обратить внимание общества на серьезную социальную проблему и предложить пути ее решения.
Основная цель праздника — не только распространение информации о последствиях одиночества, но и практическая помощь людям, испытывающим это чувство. В этот день особенно важно проявить внимание к тем, кто нуждается в поддержке: пожилым соседям, одиноким знакомым или просто людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
Каждый может внести свой вклад в борьбу с одиночеством. Иногда достаточно просто улыбнуться прохожему, задать вопрос пожилому человеку о его жизни или предложить помощь тому, кто выглядит растерянным. Маленькие акты доброты способны изменить жизнь к лучшему и сделать мир чуточку теплее.
Российский праздник 11 июля 2025
День художника по свету (День светооператора)
11 июля отмечается профессиональный праздник светооператоров, или гаферов — специалистов, создающих неповторимую атмосферу с помощью света.
Именно 11 июля 1874 года русский изобретатель Александр Лодыгин получил патент на лампу накаливания, что стало революцией в области освещения. Хотя этот день не имеет официального статуса, он становится все более значимым для работников театра, кино и телевидения, концертов и домов культуры.
Художник по свету — это специалист, который должен обладать глубокими знаниями в области световой теории, разбираться в устройстве осветительного оборудования и уметь создавать сложные световые композиции. Профессионал должен учитывать множество факторов: от углов преломления до цветовых переходов.
Православный праздник 11 июля 2025
Память преподобных Сергия и Германа Валаамских
11 июля Православная церковь отмечает день памяти преподобных Сергия и Германа Валаамских — основателей одного из самых почитаемых монастырей Русского Севера. Согласно церковным преданиям, Сергий и Герман были греческими монахами, пришедшими на Валаам в X веке. Они основали первую христианскую обитель на берегах Ладожского озера, где в то время проживали языческие племена.
Святые подвижники поселились на необитаемом острове, окруженном лесами. Их жизнь была наполнена строгим аскетизмом: они соблюдали обет молчания, постились, молились и трудились. Постепенно вокруг них образовалась монашеская община.
Сергий и Герман стали первыми миссионерами Русского Севера. Они обращали в православие язычников личным примером любви и благочестивой жизни. Их деятельность сопровождалась чудесами, что способствовало распространению православия среди местного населения.
Народный праздник 11 июля 2025
Крапивное заговенье
Крапивное заговенье — народный праздник, который отмечается 11 июля. Согласно древним поверьям, именно после этой даты крапива утрачивает свои целебные свойства, накопленные с момента прорастания.
Корни праздника уходят в языческие времена, когда восточные славяне верили в магическую силу природы. Крапива считалась особенным растением, способным исцелять болезни, защищать от нечистой силы и даже дарить красоту.
Сбор крапивы традиционно проводился в конце мая — начале июня, пока растение было молодым и насыщенным полезными веществами. После праздника Крапивное заговенье заготовка крапивы считалась бессмысленной из-за потери целебных свойств и колючести растения.
С приходом христианства праздник приурочили к кануну Петрова дня, завершая Петров пост. В разных регионах он известен как Канун Петрова дня или Крапивные заговины.
Практическое применение крапивы было обширным: из нее готовили разнообразные блюда — салаты, супы, начинки для пирожков. Листья использовали для целебных отваров, останавливающих кровотечения и восстанавливающих силы. В косметологии отвар крапивы применяли для укрепления волос. Бытовое использование крапивы включало производство волокна, конкурировавшего с льном и хлопком. Из него изготавливали паруса, мешки, кули и даже одежду.
Особенности сбора растения тоже имели важное значение. Предки верили, что собирать крапиву нужно голыми руками — это не только укрепляло суставы, но и способствовало омоложению крови.
Приметы и поверья
По традиции Крапивное заговенье было богатым на народные приметы. Если лес был безветренным, ждали дождь. Дождливая погода сулила обилие грибов, но предупреждала о сырой осени и сложности со сбором сена. Утренняя роса считалась добрым знаком, а звездная тихая ночь обещала спокойное теплое окончание лета. Резкое повышение уровня воды в водоемах сулило непогоду, а падающие листья — раннюю осень.
Теплый, солнечный день обещал затяжную сухую осень и богатый урожай. Сильная жгучесть крапивы предвещала жаркое лето и обильный урожай. Наблюдали и за поведением птиц: низко летящие ласточки и стрижи предвещали дождь, а звонкое пение птиц обещало ясный день.
Что можно и нельзя делать 11 июля
Что считалось благоприятным
Хозяйки готовили традиционные щи, вкусные салаты и ароматные начинки для пирожков. Крапива в этот день считалась особенно полезной.
Также в этот день готовили особые отвары и настои, которые помогали восстановить силы и укрепить здоровье. Особой популярностью пользовался отвар из листьев крапивы — он не только укреплял волосы, но и придавал им блеск, а также эффективно боролся с перхотью.
Крестьяне в этот день традиционно начинали выкапывать первый картофель. Этот день был благоприятным для оценки урожая и подготовки к осенним работам.
Магические свойства крапивы считались мощным оберегом от дурного глаза и нечистой силы. Для охраны жилища крапиву размещали в стратегически важных местах: над окнами, у входной двери, на подоконниках, на чердаке и возле порога.
Чего нельзя было делать
Крапивное заговенье, древний праздник восточных славян, сопровождался множеством запретов, уходящих корнями в языческие традиции. В старину 11 июля наши предки соблюдали ряд категоричных запретов для защиты и оберега от несчастий:
Особое внимание уделялось детям — их категорически запрещалось стричь до года, так как это могло вызвать задержку речи и привести к болезням. Взрослым также не рекомендовалось стричься, поскольку, согласно поверьям, это могло сократить годы жизни.
Существовали строгие запреты, связанные с финансами: нельзя было ни брать, ни давать деньги в долг, чтобы не потерять удачу. Не рекомендовалось начинать важные дела — они все равно не принесли бы пользы. В этот день категорически запрещалось устраивать свадьбы, поскольку считалось, что такой брак будет несчастливым и недолгим.
В этот день следовало избегать конфликтов с близкими, особенно между супругами, поскольку ссоры могли затянуться надолго. Запрещалось оставаться в одиночестве — это грозило годом одиночества. Нельзя было спать днем — можно вызвать головные боли.
Существовали и сельскохозяйственные запреты: косить траву до Петрова дня считалось грехом и могло привести к тяжелой болезни. Не рекомендовалось собирать и покупать мед — он все равно испортился бы. Купание в открытых водоемах также находилось под запретом из-за страха перед нечистой силой.
Особое значение придавалось пищевым отходам — их запрещалось выбрасывать, чтобы не накликать нищету. Снам в эту ночь придавалось большое значение, их считали вещими. Для хорошего сна под подушку клали веточку крапивы, которая, как верили, дарила спокойный и крепкий сон.
Знаменитости, родившиеся 11 июля
- Джорджо Армани (род. 1934) — итальянский модельер и предприниматель, основатель компании Armani, один из богатейших людей Италии.
- Елена Камбурова (род. 1940) — советская и российская певица и актриса, зоозащитник, основательница и художественный руководитель Московского театра музыки и поэзии; народная артистка РФ (1995), лауреат Государственной премии РФ (2000).
- Татьяна Анциферова (род. 1954) — советская и российская эстрадная певица.
- Эдуард Радзюкевич (род. 1965) — российский актер театра, кино и телевидения, режиссер кино и телевидения, сценарист, продюсер, педагог, телеведущий.
- Эдгард Запашный (род. 1976) — представитель известной цирковой династии Запашных. Народный артист Российской Федерации (2012). Генеральный директор Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского (c 2012).
- Екатерина Вилкова (род. 1984) российская актриса театра, кино и телевидения.
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