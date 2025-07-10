Тюменский депутат взял на работу статусную экс-чиновницу из ХМАО

Экс-замглавы Нижневартовска Воликовская возглавила компанию депутата Омарова
© Служба новостей «URA.RU»
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Бывшая заместитель главы Нижневартовска Ирина Воликовская переехала в Тюмень и нашла работу
Бывшая заместитель главы Нижневартовска Ирина Воликовская переехала в Тюмень и нашла работу Фото:

Бывшая заместитель главы Нижневартовска по соцразвитию Ирина Воликовская возглавила компанию депутата Тюменской областной думы Эдуарда Омарова. Об этом URA.RU рассказал источник в политическом истеблишменте региона.

«Воликовская работает с Омаровым. После переезда из Нижневартовска в Тюмень она возглавила его компанию „Кванта+“. Обратно на север, насколько я знаю, не собирается», — пояснил инсайдер.

Подтверждение информации есть в открытых базах данных. Воликовская значится там как генеральный директор ООО «Кванта+», а Омаров — учредителем. Компания занимается розничной торговлей сантехникой.

Бывшая вице-мэр в беседе с URA.RU отказалась комментировать информацию о новой работе. Однако добавила, что в Тюмени у нее «все хорошо».

Воликовская покинула пост замглавы Нижневартовска в 2023 году после череды резонансных инцидентов в возглавляемом ей соцблоке: секс-скандала с пятиклассниками, нападения на воспитанника спортшколы педофила в раздевалке, установки спортплощадки в расселенном районе и выселением инвалидов из помещения, которое они занимали с 1992 года. Однако с ее увольнением проблемы городских властей в этой сфере продолжали всплывать. Апофеозом стало уголовное дело на подрядчика мэрии и передел рынка школьного питания.

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Бывшая заместитель главы Нижневартовска по соцразвитию Ирина Воликовская возглавила компанию депутата Тюменской областной думы Эдуарда Омарова. Об этом URA.RU рассказал источник в политическом истеблишменте региона. «Воликовская работает с Омаровым. После переезда из Нижневартовска в Тюмень она возглавила его компанию „Кванта+“. Обратно на север, насколько я знаю, не собирается», — пояснил инсайдер. Подтверждение информации есть в открытых базах данных. Воликовская значится там как генеральный директор ООО «Кванта+», а Омаров — учредителем. Компания занимается розничной торговлей сантехникой. Бывшая вице-мэр в беседе с URA.RU отказалась комментировать информацию о новой работе. Однако добавила, что в Тюмени у нее «все хорошо». Воликовская покинула пост замглавы Нижневартовска в 2023 году после череды резонансных инцидентов в возглавляемом ей соцблоке: секс-скандала с пятиклассниками, нападения на воспитанника спортшколы педофила в раздевалке, установки спортплощадки в расселенном районе и выселением инвалидов из помещения, которое они занимали с 1992 года. Однако с ее увольнением проблемы городских властей в этой сфере продолжали всплывать. Апофеозом стало уголовное дело на подрядчика мэрии и передел рынка школьного питания.
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© Служба новостей «URA.RU»
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