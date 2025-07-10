Тюменский депутат взял на работу статусную экс-чиновницу из ХМАО

Бывшая заместитель главы Нижневартовска по соцразвитию Ирина Воликовская возглавила компанию депутата Тюменской областной думы Эдуарда Омарова. Об этом URA.RU рассказал источник в политическом истеблишменте региона.
«Воликовская работает с Омаровым. После переезда из Нижневартовска в Тюмень она возглавила его компанию „Кванта+“. Обратно на север, насколько я знаю, не собирается», — пояснил инсайдер.
Подтверждение информации есть в открытых базах данных. Воликовская значится там как генеральный директор ООО «Кванта+», а Омаров — учредителем. Компания занимается розничной торговлей сантехникой.
Бывшая вице-мэр в беседе с URA.RU отказалась комментировать информацию о новой работе. Однако добавила, что в Тюмени у нее «все хорошо».
Воликовская покинула пост замглавы Нижневартовска в 2023 году после череды резонансных инцидентов в возглавляемом ей соцблоке: секс-скандала с пятиклассниками, нападения на воспитанника спортшколы педофила в раздевалке, установки спортплощадки в расселенном районе и выселением инвалидов из помещения, которое они занимали с 1992 года. Однако с ее увольнением проблемы городских властей в этой сфере продолжали всплывать. Апофеозом стало уголовное дело на подрядчика мэрии и передел рынка школьного питания.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.