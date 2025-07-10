Появились кадры взрыва БПЛА между домов в Курске

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Из-за взрыва у некоторых машин сработала сигнализация (архивное фото)
Из-за взрыва у некоторых машин сработала сигнализация (архивное фото) Фото:

В Курске произошел взрыв беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ), который упал в одном из жилых кварталов. Кадрами с места происшествия поделились очевидцы.

На видеозаписи видно, как над двором одного из домов поднимается столб дыма, после чего происходит мощный взрыв. «Судя по получаемой информации вражеский БПЛА упал и сдетонировал в одном из районов города прямо среди жилых домов», — говорится в сообщении telegram-канала «Курский бомондъ».

Подробности инцидента не приводятся. Информации о пострадавших или жертвах не поступало. 

Это не первый инцидент с украинскими беспилотниками в Курске: ранее, в ночь на 8 июля, обломки сбитого БПЛА повредили несколько жилых домов в Железнодорожном округе города. Кроме того, ранее в результате удара ВСУ по городскому пляжу погибли три человека и еще шестеро получили ранения. Власти региона оказывают поддержку пострадавшим жителям.

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В Курске произошел взрыв беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ), который упал в одном из жилых кварталов. Кадрами с места происшествия поделились очевидцы. На видеозаписи видно, как над двором одного из домов поднимается столб дыма, после чего происходит мощный взрыв. «Судя по получаемой информации вражеский БПЛА упал и сдетонировал в одном из районов города прямо среди жилых домов», — говорится в сообщении telegram-канала «Курский бомондъ». Подробности инцидента не приводятся. Информации о пострадавших или жертвах не поступало.  Это не первый инцидент с украинскими беспилотниками в Курске: ранее, в ночь на 8 июля, обломки сбитого БПЛА повредили несколько жилых домов в Железнодорожном округе города. Кроме того, ранее в результате удара ВСУ по городскому пляжу погибли три человека и еще шестеро получили ранения. Власти региона оказывают поддержку пострадавшим жителям.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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