Любители долгостроев: что известно о фирме, которая продолжит строить школу на родине Моора

Компания, которая возобновит приостановленное строительство школы в тюменском микрорайоне Березняковский, известна в регионе и в ЯНАО как фирма, часто затягивающая работы по госконтрактам. В частности, у «Тюменьтела» есть несколько объектов-долгостроев на Ямале. Что еще известно о предприятии почетного консула Армении Абрама Овеяна — в материале URA.RU.
Что такое «Тюменьтел»
Фирма была основана Абрамом Азатовичем Овеяном в 2002 году. Компания зарегистрирована в Тюменской области и имеет уставной капитал в размере 166,8 тысячи рублей. При этом стоимость всех активов «Тюменьтела» в настоящий момент составляет порядка 1,4 миллиарда рублей. Это 114 показатель по региону и восьмой в строительной отрасли.
В бизнес-империи Овеяна кроме строительных организаций есть рекламные, консалтинговые фирмы и даже общественные организации. Овеян является также главой армянской диаспоры региона, а в 2021 году был назначен почетным консулом Армении в Тюмени.
Финансовое состояние
По данным финансовой отчетности, которая размещена в реестре ФНС, компания получила в 2024 году прибыль в размере 3,6 миллиарда рублей. Расходы составили 3,2 миллиарда рублей. Чистая прибыль увеличилась по сравнению с 2023 годом на 58 процентов и достигла 375 миллионов рублей.
По данным налоговой, последние уплаченные налоги по итогам финансовой деятельности в 2023 году составили 745,7 миллиона рублей. Нарушений налогового законодательства, просрочек платежей у «Тюменьтел» нет. В компании в настоящий момент трудится 149 человек — таковы данные на конец декабря 2024 года.
Репутация в Тюмени и ЯНАО
А вот с репутацией у компании Овеяна все не так радужно, как с финансами. На Ямале «Тюменьтел» имеет устоявшееся реноме любителя долгостроев и судебных разбирательств.
В частности, самым известным долгостроем «Тюменьтела» в ЯНАО является школа в Ноябрьске на 1200 мест, которая должна была начать работу еще в 2023 году. Такая же история вышла с детским садом в Муравленко, но там еще и выросла стоимость строительства.
В Тюмени "Тюменьтел" возводит несколько объектов. Но до отказа от строительства школы в Березняках из-за его удорожания, претензий по поводу сорванных сроков к фирме не было.
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