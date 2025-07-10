Путин оценил первые итоги реформы образования в России

Президент Владимир Путин остался доволен первыми итогами реформы образования в России. Выросло не только качество обучения, но и удалось повысить интерес детей к естественно-научным предметам и к рабочим специальностям. Это – часть планов по достижению технологического суверенитета, объяснил URA.RU замдиректора Института исследования проблем современной политики Андрей Белокуров.
«У нас закончилась сдача экзаменов в школе, прошли все выпускные, и сейчас начался другой этап –поступления в специальные учебные заведения и в высшие. Преподаватели школ в отпуска уходят, тем не менее [идет] материально-техническая подготовка к следующему сезону», — начал разговор Путин.
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил, что за последние годы было построено более 1,6 тысячи школ по всей стране, а это – свыше миллиона мест. Россия вошла в десятку стран по качеству образования. На международных олимпиадах по естественным наукам российские школьники показывают хорошие результаты: количество золотых медалей выросло с 19 до 31. «Здорово», — отреагировал Путин.
В целом, прошлый учебный год прошел «позитивно», а сдачи ЕГЭ и ОГЭ – «спокойно», подключился к разговору министр просвещения Сергей Кравцов. В школах усилилась подготовка по естественно-научным дисциплинам. «Технологическое лидерство – это и математика, и физика, химия, биология. В этом году на девять тысяч больше выпускников школ выбрали физику. Увеличилось количество выбравших профильную математику: в прошлом году было порядка 280 тысяч, сейчас – больше 300 тысяч. Мы видим, что переломили тенденцию, когда шли на гуманитарные специальности», — сообщил министр.
В этом году вырос интерес к колледжам. Заявлений подано на 200 тысяч больше, чем годом ранее.
«Интересными стали рабочие специальности, — констатировал президент, который изучал в это время слайды и попросил уточнить данные о доступности детских садов: — Там действительно 100 процентов?».
Кравцов чуть замялся, но подтвердил, что 6-7 лет назад доступность садиков была 85%, сейчас – «99, где-то, в зависимости от переезда родителей». В пример он привел Краснодарский край, население которого растет за счет переселенцев из других регионов страны.
«Беспрецедентное количество» бюджетных мест в вузах создано в этом году, заявил глава Миннауки Валерий Фальков, — 619 тысяч. На них претендуют почти 5 млн абитуриентов. При этом увеличена квота для участников СВО и членов их семей.
Путин поинтересовался, как идет внедрение «новой модели высшего образования». По словам Фалькова, пилотный проект реализуется, учебные программы переработаны: акцент делается на фундаментальные знания и на практическую работу студентов.
России необходимо ускоренное реформирование системы общего, среднего и высшего образования, объяснил URA.RU политолог Андрей Белокуров. Прежде всего – инженерного и технического, поэтому Путин уделяет этим вопросам особое внимание. «Необходима системная трансформация образования, которая в среднесрочной и долгосрочной перспективах должна позволить обеспечить технологический суверенитет и лидерство России в новом технологическом укладе.
Уже сейчас отечественный рынок остро нуждается в специалистах в областях ИТ и ИИ, микроэлектронике, робототехнике, биотехнологиях, новых материалах, квантовых технологиях. Это прямой риск для реализации нацпроектов и стратегий научно-технологического развития», — отметил Белокуров.
Образовательные программы должны успевать за «взрывным развитием технологий и появлением новых профессий и компетенций», чтобы не было разрыва между теорией и практикой. «Экономика будущего требует не узких специалистов прошлого, а гибких, адаптивных профессионалов с сильными междисциплинарными знаниями, способностью к непрерывному самообучению и работе в условиях неопределенности. Принимаемых усилий недостаточно, поскольку речь идет о будущей конкурентоспособности нашей экономики, технологической безопасности и реальном суверенитете страны», — заключил политолог.
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