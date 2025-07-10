ВСУ атаковали Курскую область химоружием

Правительство Курской области: ВСУ применяли снаряды с хлором
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ВСУ применяли снаряды с хлором
ВСУ применяли снаряды с хлором Фото:
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ВС России полностью выдавили ВСУ из Курской области

В Курской области власти сообщили о применении ВСУ снарядов с отравляющим газом, в частности, хлором. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства.

«ВСУ сбрасывали на Курскую область снаряды с отравляющим веществом», — говорится в сообщении официального telegram-канала. Там добавили, что это произошло после освобождения региона от оккупации.

Чиновники подчеркнули, что некоторые снаряды имеют датчики, реагирующие на металл, движение и звук. Местных жителей предупреждают о возможной опасности и просят сообщать о находках в МЧС.

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В Курской области власти сообщили о применении ВСУ снарядов с отравляющим газом, в частности, хлором. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства. «ВСУ сбрасывали на Курскую область снаряды с отравляющим веществом», — говорится в сообщении официального telegram-канала. Там добавили, что это произошло после освобождения региона от оккупации. Чиновники подчеркнули, что некоторые снаряды имеют датчики, реагирующие на металл, движение и звук. Местных жителей предупреждают о возможной опасности и просят сообщать о находках в МЧС.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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