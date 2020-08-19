Влиятельные силовики из ЯНАО увеличили свои доходы

Руководитель СУ СКР по ЯНАО предпочитает отечественные автомобили Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Декларационная кампания

Заработок руководителей ямальских окружных управлений СКР и Росгвадии в 2019 году увеличился по сравнению с прошлыми периодами. Это следует из опубликованных ведомствами ежегодных сведений о доходах, расходах и имуществе сотрудников.

Генерал-майор юстиции Андрей Егоров, возглавляющий СУ СКР по ЯНАО, в 2019 году заработал более 6,1 млн рублей — почти на 1,5 млн больше, чем годом ранее, следует из опубликованной на сайте информации. У полковника полиции Александра Борисенко, начальника окружного управления Росгвардии, доходы вдвое меньше — 3 млн рублей в 2019 году и 2,3 млн в 2018 году.

При этом у Борисенко в собственности два земельных участка свыше 1 тысячи кв. м, жилой дом и квартира площадью 90 кв. м, в которой он проживает с женой. У Егорова есть квартира площадью 40 кв. м, четвертая часть в квартире площадью 61,6 кв. м (поделена между членами семьи), а живет главный следователь Ямала вместе с женой и детьми в служебной квартире в 90 кв. м.

У генерала Егорова, как и раньше, в собственности находится автомобиль Lada Granta, у его супруги — Mercedes A140. А вот у полковника Борисенко транспортных средств стало больше: он оставил себе внедорожник Nissan Terrano, но избавился от грузовика ГАЗ и бортового прицепа, приобретя мотоцикл Kawasaki, катер ЯК-52 и прицеп для перевозки техники.

В сравнении с доходами прокурорских работников, доходы руководителей управлений СКР и Росгвардии выглядят скромными. Бывший прокурор ЯНАО Анатолий Васильев, например, заработал в прошлом году свыше 10 млн рублей.