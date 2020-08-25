Жертвами коронавируса в ЯНАО стали 90 человек

За минувшие сутки в ЯНАО скончались два человека, болевшие коронавирусом в тяжелой форме, сообщил региональный оперативный штаб. Общее число жертв COVID в регионе с начала пандемии достигло 90 человек, однако число вновь подтвержденных случаев заболевания серьезно снизилось.
«Два пациента скончались в Ноябрьской ЦГБ, мужчины 52 и 66 лет, — приводит оперштаб слова замгубернатора Татьяны Бучковой. — Оба были госпитализированы с диагнозом двусторонней внебольничной пневмонии, лабораторно подтвердилась и коронавирусная инфекция». У новых жертв пандемии заболевание протекало крайне тяжело, интенсивная терапия и усилия медиков не помогли.
При этом общий суточный прирост по заболеваемости коронавирусом составил 45 новых случаев заболевания — самый низкий показатель с конца апреля (за весь период COVID подтвердился у 13 тысяч человек). Среди вновь заболевших — лишь один приезжий работник вахтового предприятия и 44 местных жителя.
Больше всего новых случаев в Ноябрьске и Салехарде — 13 и 12 заболевших соответственно. В Новом Уренгое, долгое время считавшегося эпицентром COVID, эта цифра сейчас вдвое меньше — всего пять случаев.
В настоящее время в больницах ЯНАО остаются 230 пациентов с коронавирусом. Из них семеро находится в тяжелом состоянии, двое — в крайне тяжелом, четверо нуждаются в ИВЛ.
Ранее сообщалось, что режим карантинных мер по коронавирусу в ЯНАО действует до 31 августа. Сейчас регион находится на втором этапе снятия ограничений.
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