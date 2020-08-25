25 августа 2020
24 августа 2020

Жертвами коронавируса в ЯНАО стали 90 человек

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Посещение паллиативного отделения ЦГБ№2. Екатеринбург, больничная палата, больничная койка, ивл, covid-19, covid19, аппарат искусственной вентиляции легких, коронавирус
За сутки в ЯНАО скончались еще двое больных коронавирусом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

За минувшие сутки в ЯНАО скончались два человека, болевшие коронавирусом в тяжелой форме, сообщил региональный оперативный штаб. Общее число жертв COVID в регионе с начала пандемии достигло 90 человек, однако число вновь подтвержденных случаев заболевания серьезно снизилось.

«Два пациента скончались в Ноябрьской ЦГБ, мужчины 52 и 66 лет, — приводит оперштаб слова замгубернатора Татьяны Бучковой. — Оба были госпитализированы с диагнозом двусторонней внебольничной пневмонии, лабораторно подтвердилась и коронавирусная инфекция». У новых жертв пандемии заболевание протекало крайне тяжело, интенсивная терапия и усилия медиков не помогли.

При этом общий суточный прирост по заболеваемости коронавирусом составил 45 новых случаев заболевания — самый низкий показатель с конца апреля (за весь период COVID подтвердился у 13 тысяч человек). Среди вновь заболевших — лишь один приезжий работник вахтового предприятия и 44 местных жителя.

Больше всего новых случаев в Ноябрьске и Салехарде — 13 и 12 заболевших соответственно. В Новом Уренгое, долгое время считавшегося эпицентром COVID, эта цифра сейчас вдвое меньше — всего пять случаев.

В настоящее время в больницах ЯНАО остаются 230 пациентов с коронавирусом. Из них семеро находится в тяжелом состоянии, двое — в крайне тяжелом, четверо нуждаются в ИВЛ.

Ранее сообщалось, что режим карантинных мер по коронавирусу в ЯНАО действует до 31 августа. Сейчас регион находится на втором этапе снятия ограничений.

Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Ямал», viber-канале «Ямал» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...