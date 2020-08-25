На элитной стройке в Тюмени погибли двое рабочих

Предварительно рабочие не закрепили страховочные троссы Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

В Тюмени утром 26 августа на стройке элитного жилого комплекса «Первомайская 1А» с высоты сорвалась люлька с двумя рабочими. Их смерть констатировали сотрудники прибывшей на место скорой помощи, сообщили URA.RU в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области. Высотку возводит известный тюменский застройщик «Брусника».

«Вызов поступил в 9:03, прибытие бригады скорой медицинской помощи — 9:09. Медики констатировали смерть двоих мужчин», — рассказали в ведомстве. Как сообщает свидетель происшествия на условиях анонимности, мужчины производили фасадные работы. «Сейчас на месте происшествия работает следственный комитет», — сообщил инсайдер.

В компании Брусника» гибель рабочих подтвердили и сообщили, что в ходе строительных работ оборвался трос строительной люльки, в которой находились два человека. «Погибшие — сотрудники подрядной организации. По предварительным данным, причиной трагедии стало нарушение правил безопасности: рабочие не пристегнулись страховочными тросами», — прокомментировал директор проекта Павел Балин. В СУ СК по Тюменской области пообещали в ближайшее время подготовить релиз по факту ЧП.

В 2018 году URA.RU сообщало, что на элитной стройке жилого комплекса FiftyFifty застройщика «2МЕН Групп» погибла 46-летняя сотрудница клининговой компании. Тело женщины было найдено в шахте лифта жилого комплекса под строительным мусором.

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Как сообщило управление СК по Тюменской области, рабочие на стройке упали с высоты пятого этажа. Один из них 1985 года рождения, второй — 1991. По данному факту проводится процессуальная проверка, на месте работают следователи и криминалисты регионального СК.