Коронавирус в Курганской области обнаружили в восьми районах

Больных коронавирусом лечат в Кургане и нескольких районах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Курганской области 1 сентября подтвердились 24 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщил региональный оперштаб по борьбе с инфекцией. Помимо Кургана, больных COVID-19 обнаружили в восьми районах области.

«На 1 сентября в Курганской области лабораторно подтверждены 24 новых случая COVID-19», — говорится в сообщении оперштаба. 14 заболевших обнаружили в Кургане, остальных — в Шумихинском, Щучанском, Кетовском, Далматовском, Куртамышском, Лебяжьевском, Мишкинском и Целинном районах.

В области с начала пандемии выявили 3027 заболевших, 2359 человек выздоровели, 14 пациентов скончались. Больше всего заболевших за день в области зафиксировали 11 июля. Тогда выявили 65 случаев. Ранее URA.RU публиковало три варианта развития ситуации с коронавирусом в регионе.

Обязательный масочный режим из-за угрозы распространения COVID-19 ввели в Курганской области 15 июня. В регионе можно посещать кинотеатры, бани, а также кафе и рестораны. 11 июля власти отменили ограничения, связанные со въездом в регион.