В структуре правительства ЯНАО грядут сокращения

В учреждении, подконтрольном департаменту внешних связей, сократят штат Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Правительство ЯНАО готовит сокращения в одной из структур департамента внешних связей. Согласно проекту постановления региональной администрации, увольнения произойдут в подконтрольном департаменту «Центре развития внешних связей Ямало-Ненецкого автономного округа». Информация об этом появилась на сайте правительства.

В документе сказано, что «Центр развития внешних связей» покинут трое чиновников — штатная численность учреждения сократится с 42 до 39 человек. «Пункт вступает в силу с 01 октября 2020 года», — говорится в проекте постановления. Контролировать кадровую оптимизацию обязали департамент внешних связей ЯНАО.

Выяснить к моменту публикации, какие именно должности подлежат сокращению, URA.RU не удалось. В правительство ЯНАО и департамент внешних связей были отправлены письменные запросы. Ответ на них пока не поступил.

Ранее оптимизировать работу нескольких департаментов предложил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов. В середине августа он подписал документы об изменениях в департаментах образования и культуры. Позднее в отделе депобразования произошли кадровые перестановки — должности там получили сразу трое чиновников.