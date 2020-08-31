На прежнем месте работы Рустам Абзалов не смог наладить контакт с подчиненными Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

В областной больнице №14 в селе Казанское (Тюменская область) назначен новый главврач. Им стал дерматовенеролог Рустам Абзалов, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области. До июля 2020 года он возглавлял Воркутинскую больницу скорой медицинской помощи. Прокуратура республики Коми проводит проверку больницы в связи с возможной невыплатой стимулирующих премий врачам, работающим с коронавирусом в условиях пандемии.

«Рустам Гаптельевалович Абзалов уже приступил к выполнению служебных обязанностей», — отметили в тюменском депздраве. Новый казанский главврач — уроженец Ямало-Ненецкого округа. Карьеру начинал в Екатеринбурге в 2004 году. В 2014 уехал в республику Коми. С ноября 2019 года занимал должность главврача Воркутинской больницы скорой медицинской помощи.

В мае 2020 года местный телеканал «ТНТ-Воркута» выдал в эфир сюжет о невыплате стимулирующих выплат врачам медучреждения, после чего у его гендиректора Геннадия Князева сожгли машину. Информационное агенство EADaily связывает этот факт с сюжетом о работе больницы, однако официальные силовые органы такую информацию не подтверждали.

В начале июня прокуратура республики Коми начала проверку в связи с жалобой коллектива на невыплату премий. Абзалов уволился из больницы в начале июля 2020 года, ее результаты пока не опубликованы. Дозвониться до областной больницы №14 не удалось — в приемной и отделениях, указанных на официальном сайте, трубку никто не взял. Корреспондент агентства направил официальный запрос.