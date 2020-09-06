06 сентября 2020
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04 сентября 2020

Курганским пенсионерам показали, за кого голосовать на выборах. ФОТО

© Служба новостей «URA.RU»
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Шадринским пенсионерам и бюджетникам раздают инструкции, как голосовать за «Единую Россию» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Выборы в Курганскую областную думу-2020

В Шадринске (Курганская область) распространяют образцы заполнения избирательных бюллетеней. В них указано, что голосовать нужно за кандидатов от «Единой России». Фотографии агитации опубликованы в местных пабликах в соцсети «ВКонтакте». Автор публикации заявляет, что такие листовки раздают пенсионерам и бюджетникам.

«Порядок заполнения избирательного бюллетеня: в избирательном бюллетене находим партию „Единая Россия“ (в бюллетене №5), ставим галочку в квадрате напротив списка кандидатов», — говорится в тексте листовки. Рядом изображен избирательный бюллетень с галочкой напротив списка «ЕР», при этом списки остальных партий размыты.

Аналогичные инструкции в листовке даны для голосования в облдуму по одномандатному округу и за депутатов Шадринской городской думы. В частности, избирателям предлагается поддержать кандидатуру Валерия Порубова, действующего депутата от «ЕР». В листовках указано, что они изготовлены по заказу регионального отделения «Единой России».

Секретарь регионального отделения партии Евгений Кафеев заявил URA.RU, что нарушений в такой агитации нет. «И другие партии так делают. Да, такой прием есть», — пояснил он. Кафеев также добавил, что сейчас у кандидатов в облдуму выходят предвыборные газеты, на последних страницах которых размещены подобные образцы заполнения бюллетеней. Оперативно дозвониться до руководства областного избиркома URA.RU не удалось.

Выборы в Курганскую облдуму пройдут 13 сентября. За 34 места в региональном парламенте будут бороться представители «Единой России», «Справедливой России», КПРФ, ЛДПР, «Партии Роста», «Партии пенсионеров».

Образцы заполнения бюллетеней распространяют в Шадринске
Фото: «Шадринск-часть России», «ВКонтакте»
В листовках указано, что они изготовлены по заказу «Единой России»
Фото: «Шадринск-часть России», «ВКонтакте»

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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