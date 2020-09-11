Инсайдер сообщает, что чиновники проверяют готовность Тобольска к визиту Владимира Путина Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Губернатор Тюменской области Александр Моор прилетел в Тобольск с помощником президента России Владимира Путина Максимом Орешкиным. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. По его словам, чиновники занимаются подготовкой предстоящего визиту главы государства в Тобольск.

«Максим Орешкин с Александром Моором прилетели в Тобольск прямым рейсом из Москвы. В Тобольске они проведут два дня. На протяжении этого времени чиновники будут прорабатывать организационные вопросы предстоящего визита президента Путина, который запланирован на середину сентября. Ожидается, что в ближайшие часы в Тобольск должен прилететь глава „Сибура“ Дмитрий Конов, который также примет участие в этой работе», — пояснил агентству собеседник на условиях анонимности.

В областном правительстве не подтвердили информацию о встрече губернатора с помощником президента. «Такое мероприятие в рабочем графике Александра Моора не значится. Сегодня у него выходной», — пояснили там агентству. В администрации президента информацию о визите Орешкина в Тобольск не подтвердили, но и не опровергли. В «Сибур» направлен письменный запрос.

Ранее URA.RU писало о том, что президент Владимир Путин в сентябре планирует приехать в Тобольск для участия в нефтегазовом форуме, организованном «Сибуром».