Самое важное в России и в мире на 12—13 сентября. Завершились трехдневные выборы, в Беларуси не стихают протесты

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Подсчёт бюллетеней голосования по поправкам к Конституции на избирательном участке №1242. Екатеринбург, голосование, кабинка для голосования, поправки в конституцию, общероссийское голосование, голосование по поправкам в конституцию
В регионах России проходят выборы Фото: Анна Майорова © URA.RU

В России завершилось трехдневное голосование в регионах — В Белоруссии нарастают протесты — в Украине задержали агента ФСБ — Правила для поступлений в вузы изменятся, стоимость ипотеки снизится — Ефремов «сидит» в Москве. Все самые интересные и важные новости в России и в мире на 12—13 сентября — в обзоре URA.RU:

В России завершилось трехдневное голосование

В Минске строят баррикады, Россия вводит войска в Белоруссию

Украина заявила о задержании агента ФСБ России

В Хабаровске снизилось количество участников митингов

  • Митингующих в Хабаровске в поддержку экс-губернатора края Сергея Фургала становится меньше. В субботу на улицы вышли не более 700 человек.

В России изменят правила поступления в вузы

Стоимость ипотеки в России снизится

  • 1 ноября закончится действие программы, по которой действует льготная ипотека в 6,5%. По мнению экспертов, цены на жилье в новостройках после этого пойдут вниз.

Стало известно место содержания Михаила Ефремова

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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