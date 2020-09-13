В России завершилось трехдневное голосование в регионах — В Белоруссии нарастают протесты — в Украине задержали агента ФСБ — Правила для поступлений в вузы изменятся, стоимость ипотеки снизится — Ефремов «сидит» в Москве. Все самые интересные и важные новости в России и в мире на 12—13 сентября — в обзоре URA.RU:
В России завершилось трехдневное голосование
- Региональные выборы в РФ продолжались с 11 по 13 сентября. Губернатором Югры в третий раз подряд стала Наталья Комарова. Ее избрали депутаты окружной Думы.
- В Пермском крае, по предварительным данным, побеждает врио края Дмитрий Махонин.
В Минске строят баррикады, Россия вводит войска в Белоруссию
- Протестующие в центре Минска начали возводить баррикады. По данным СМИ, число участников протестов превысило 150 тысяч человек.
- В тоже время, к резиденции президента Белоруссии Александра Лукашенко привезли спецтехнику для разгона протестов.
- С 14 сентября в Белоруссии пройдут совместные российско-белорусские тактические учения «Славянское братство-2020». Они продлятся до 25 сентября.
Украина заявила о задержании агента ФСБ России
- Служба безопасности Украины сообщила о задержании «агента ФСБ России», который якобы передавал данные военного характера и планировать подорвать систему водоснабжения в Ровенской области.
В Хабаровске снизилось количество участников митингов
- Митингующих в Хабаровске в поддержку экс-губернатора края Сергея Фургала становится меньше. В субботу на улицы вышли не более 700 человек.
В России изменят правила поступления в вузы
- В РФ могут изменить критерии приема в высшие образовательные учреждения страны для победителей олимпиад. Об этом заявил глава Минобра РФ Валерий Фальков.
Стоимость ипотеки в России снизится
- 1 ноября закончится действие программы, по которой действует льготная ипотека в 6,5%. По мнению экспертов, цены на жилье в новостройках после этого пойдут вниз.
Стало известно место содержания Михаила Ефремова
- Актер Михаил Ефремов находится в единственном изоляторе Москвы, где есть сцена. Артиста определили в СИЗО № 5 «Водник».
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