В России хотят изменить правила приема в вузы

В ближайшее время в России могут изменить критерии приема в ведущие вузы страны победителей олимпиад. Об этом заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.
«Мы задумались над тем, чтобы предоставить части вузов возможность оценивать интеллектуальные возможности в рамках олимпиад через другое количество баллов. Это даст возможность таким вузам принимать совершенно другого [по уровню знаний] абитуриента», — цитирует Фалькова «Интерфакс».
Он отметил, что в этом году во многие вузы не смогли поступить абитуриенты «с большими и предельными баллами по ЕГЭ». В частности, по информации министра, в 20 крупных вузах количество абитуриентов — победителей школьных олимпиад было значительно выше, чем бюджетных мест. В итоге ректорам пришлось зачислять абитуриентов за счет средств учебных заведений. По мнению министра, олимпиады, которые организуют вузы, необходимо сделать еще более престижными.
Ранее сообщалось, что при российском правительстве создается Координационный совет, который будет устанавливать квоты по приему на обучение в высшие учебные заведения страны. Совет, который возглавит министр науки и образования Валерий Фальков, намерен делать запросы в регионы, какие специалисты им необходимы, а затем распределять квоты на целевое обучение среди абитуриентов.
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