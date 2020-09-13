Тюменские мошенники придумали, как заработать на ДТП

Мошенники продают тюменцам несуществующие видеозаписи Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Тюмени мошенники продают несуществующие видеозаписи ДТП автовладельцам, попавшим в аварию. Об этом URA.RU рассказал один из жителей города, столкнувшийся с обманщиками в соцсетях. Он дал объявления о розыске свидетелей ДТП, участником которого стал. Видеозапись с регистратора якобы нашлась, но ее владелец потребовал за нее деньги.

«Мне написали в соцсетях, что запись есть. Озвучили цену: две тысячи рублей. Я попросил предоставить какие-то кадры, чтобы я понял, что речь действительно идет об аварии, в которую я попал. Но мужчина, с которым я переписывался, начал юлить. Сказал, что может отправить скан паспорта или любого другого документа. Меня это насторожило, и диалог я прекратил», — пояснил агентству собеседник на условиях анонимности.

Он добавил, что после этого диалога ему написали еще несколько человек с подобными предложениями. Объявление пришлось снять с публикации. Мужчина считает, что столкнулся с мошенниками.

На официальном сайте областного УВД есть раздел, посвященный борьбе с мошенничеством. Там указано, что злоумышленники постоянно придумывают новые способы обмана людей. Поэтому тюменцам рекомендуют общаться с незнакомыми людьми в интернете с максимальной осторожностью. Ранее агентство писало о том, что тюменские мошенники придумали принципиально новый способ обмана людей.