Губернатора Шумкова уличили во лжи

Шумков не раз говорил о слишком высокой плате за ЖКУ в Зауралье, но статистика свидетельствует об обратном Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Из-за рейтинга регионов России о размере платы за ЖКХ губернатора Вадима Шумкова уличили во лжи. Это грозит ему потерей доверия СМИ и населения. Такое мнение в беседе с URA.RU высказал политолог Александр Безделов.

«Безусловно, когда данные губернатора расходятся с официальной статистикой, складывается противоречивое ощущение. Должностное лицо такого уровня явно должно быть гораздо более сдержанным в высказываниях и использовать только проверенные данные. В противном случае, в перспективе губернатор рискует получить последствия в виде потери доверия. Сначала СМИ, а затем — и избирателей», — сказал эксперт.

Власти региона не должны больше пиариться на теме якобы высоких платежей за ЖКХ, считает основатель регионального центра «ЖКХ контроль» Иван Камшилов: «В целом в Курганской области платят за ЖКХ меньше, чем в других регионах. Поэтому эксплуатация этой темы неактуальна». В правительстве региона не ответили на звонок URA.RU.

По результатам исследования РИА «Новости», в Курганской области среднестатистическая семья тратит на оплату услуг ЖКХ 7,9% от семейного бюджета или 2 596 рублей (11-е место в России — ред). В других регионах УрФО цифры заметно выше. Губернатор Вадим Шумков регулярно эксплуатирует тему дорогой коммуналки в регионе. Он даже ввел в заблуждение президента Владимира Путина, представив ему не соответствующие действительности цифры по электроэнергетике. Позднее в Зауралье прошли проверки Минэнерго и ФАС, которые подтвердили обоснованность запросов энергетиков. В Курганской области также возникали споры о размере платы за воду.