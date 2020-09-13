Названы регионы с самой высокой долей расходов жителей на ЖКХ

Россияне тратят на услуги ЖКХ в среднем 9,6% своих доходов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

По данным на 2019 год среднестатистическая российская семья тратила на услуги ЖКХ от 4,9% до 13,7% от совокупного дохода в зависимости от региона проживания. Больше всего в этом плане повезло жителям Республики Ингушетия. Аутсайдером же стала Республика Коми.

«Для многих жителей России оплата коммунальных услуг составляет существенную часть семейного бюджета <…>. Для оценки ситуации в этой сфере эксперты <…> рассчитали долю расходов семей на жилищно-коммунальные услуги в совокупных потребительских расходах в регионах РФ. На основании этих данных был составлен рейтинг регионов РФ по доле расходов населения на ЖКУ», — пишет РИА «Новости„со ссылкой на результаты своего исследования.

Так, доля расходов на коммуналку в меньшей степени бьет по карманам жителям Ингушетии. Там семьи в среднем тратят на эти цели 4,9% своего дохода (примерно 2 954 рублей в месяц). Следом в рейтинге идет Дагестан (5,1%, 3 059 рублей) и Москва (7,2%, 7 792 рублей).

Курганская область заняла 11-ю строчку в списке (7,9%, 2 596 рублей); Ямало-Ненецкий автономный округ — 25-ю (9%, 7 504 рубля); Пермский край — 30-ю (9,4%, 4 388 рублей); Ханты-Мансийский автономный округ — 50-ю (10,5%, 6 849 рублей); Челябинская область — 52-ю (10,6%, 4 117 рублей); Свердловская область — 53-ю (10,6%, 4 524 рубля); Тюменская область — 61-ю (11%, 4 201 рубля).

В самом конце списка оказались Магаданская область (83 место, 12,9%, 8 760 рублей), Чукотский автономный округ (84 место 13,6%, 6 708 рублей) и Республика Коми (85 место, 13,7%, 5 802 рубля). В среднем же российская семья тратит на ЖКХ 4 783 рубля (9,6% своих доходов).