В Тюменской области возобновился рост заболеваемости COVID-19

За прошедшие сутки коронавирус обнаружили у 54 тюменцев Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Тюменской области за последние сутки COVID-19 подтвердился у 54 жителей региона. Об этом сообщил федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом. Днем ранее коронавирус диагностировали у 51 человека.

«Тюменская область — 54 [подтвержденных фактов заражения за сутки]», — указывает федеральный оперштаб по борьбе с COVID-19. Случаев новых смертей не зарегистрировано. С начала пандемии коронавирус подтвердился у 8574 тюменцев.

Число выздоровевших от COVID-19 за прошедший день составило 27 человек. При этом общее число излечившихся от инфекции — 7237 жителей региона. Таким образом, разрыв между поступившими в больницы с диагнозом коронавирус и выписанными из нее увеличился до 15,6%. Ранее агентство писало о том, что режим повышенной готовности продлен до 28 сентября.