15 сентября 2020
14 сентября 2020
13 сентября 2020

В Тюменской области возобновился рост заболеваемости COVID-19

© Служба новостей «URA.RU»
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Машины скорой помощи. Курган, врач, машина скорой помощи, вызов врача
За прошедшие сутки коронавирус обнаружили у 54 тюменцев Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Тюменской области за последние сутки COVID-19 подтвердился у 54 жителей региона. Об этом сообщил федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом. Днем ранее коронавирус диагностировали у 51 человека.

«Тюменская область — 54 [подтвержденных фактов заражения за сутки]», — указывает федеральный оперштаб по борьбе с COVID-19. Случаев новых смертей не зарегистрировано. С начала пандемии коронавирус подтвердился у 8574 тюменцев.

Число выздоровевших от COVID-19 за прошедший день составило 27 человек. При этом общее число излечившихся от инфекции — 7237 жителей региона. Таким образом, разрыв между поступившими в больницы с диагнозом коронавирус и выписанными из нее увеличился до 15,6%. Ранее агентство писало о том, что режим повышенной готовности продлен до 28 сентября.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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