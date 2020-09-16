Курганского депутата Сергей Муратова называют кандидатом на пост сенатора Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Депутат Курганской областной думы Сергей Муратов, который обещал рассказать подробности про якобы покушение на губернатора, сказал, что не это имел в виду. Так он ответил URA.RU на уточняющий вопрос по поводу предоставления информации.

«Я имел в виду, что надо набраться терпения, подождать дня три-четыре-пять, и само все прояснится: было покушение, не было покушения, что там было. Должна информация от силовиков пройти», — пояснил депутат агентству. По мнению Муратова, если до сих пор нет официальной информации, подтверждающей или опровергающей готовящееся преступление, то это значит, что ее придерживают. «Информация утекает от силовиков, только если им выгодно. А если что-то начинает рассказывать человек, информацию скрывают», — считает депутат.

Ранее Муратов, комментируя, кому могло быть выгодно якобы готовящееся нападение на Вадима Шумкова, заявил, что «нужно подождать три дня, и вы все поймете». «Я читаю в интернете, что там пишут про эту историю. Слушайте, ну такая х… Извините, не буду комментировать», — сказал тогда Муратов.