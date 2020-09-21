В двух ключевых районах Тюменской области — важные назначения

В Тюменской области прошли выборы глав Абатского и Бердюжского районов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Главой Абатского района был переизбран Игорь Васильев, занимающий эту должность с 2015 года. Руководителем Бердюжского муниципального образования вновь стал Виктор Рейн. Об этом сообщили в правительстве Тюменской области.

«На заседании думы Абатского района депутаты единогласно приняли решение об избрании Игоря Васильева главой муниципалитета. На заседании думы Бердюжского муниципального образования, где решался вопрос о назначении главы района, депутатами была единогласно одобрена кандидатура Виктора Рейна», — указывает официальный сайт ведомства.

Игорь Васильев с 2000 года работал на разных должностях в администрации Абатского района. В 2011 был назначен главой администрации района. Спустя четыре года он был избран главой муниципального образования.

Виктор Рейн с 2004 года работал заведующим одного из отделов администрации Абатского района, затем руководителем местного дома культуры. Позднее он занял должность заместителя главы Абатской администрации по социальным вопросам. В сентябре 2015 года был назначен главой Бердюжского муниципального района.