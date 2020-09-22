22 сентября 2020

Названы два фактора снижения летальности от коронавируса

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Дополнительная лаборатория для выявления коронавирусной инфекции в Челябинске на базе Областного центра по профилактике и борьбе со СПИДом. Челябинск, лаборатория, прием анализов, эпидемия, врачи, коронавирус
Если вирус действительно ослабляется, то это может привести к уменьшению его агрессивности, объяснил вирусолог Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Эффективная работа врачей и ослабление вируса могли привести к снижению летальности от коронавируса. Об этом заявил российский ученый-вирусолог, профессор Анатолий Альтштейн.

«Здесь два фактора. Один — лечить стали более искусно. Кроме того, я придерживаюсь точки зрения, что постепенно происходит аттенуация — ослабление вируса», —цитирует Альтштейна «Федеральное агентство новостей». В случае если вирус действительно ослабляется, это может привести к уменьшению его агрессивности, объяснил вирусолог.

Ранее канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что в странах Европы началась вторая волна пандемии. Такое заявление он сделал после роста заболеваемости более, чем на 10% в большинстве европейских стран. Рекорды по числу новых случаев заражения фиксируются, в частности в Австрии, Чехии и Франции. Израиль уже объявил о повторном введении карантина. В ВОЗ подтвердили, что ситуация с коронавирусом в Европе ухудшается, передает RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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