Названы два фактора снижения летальности от коронавируса

Эффективная работа врачей и ослабление вируса могли привести к снижению летальности от коронавируса. Об этом заявил российский ученый-вирусолог, профессор Анатолий Альтштейн.
«Здесь два фактора. Один — лечить стали более искусно. Кроме того, я придерживаюсь точки зрения, что постепенно происходит аттенуация — ослабление вируса», —цитирует Альтштейна «
Ранее канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что в странах Европы началась вторая волна пандемии. Такое заявление он сделал после роста заболеваемости более, чем на 10% в большинстве европейских стран. Рекорды по числу новых случаев заражения фиксируются, в частности в Австрии, Чехии и Франции. Израиль уже объявил о повторном введении карантина. В ВОЗ подтвердили, что ситуация с коронавирусом в Европе ухудшается, передает RT.
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