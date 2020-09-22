Тюменского активиста, который помог инвалиду, обвинили во лжи

Ишимский активист Владимир Воронин первым узнал об истории местного подростка-инвалида, который не может получить коляску Фото: Илья Московец © URA.RU

Известного активиста из Ишима Владимира Воронина, который первым рассказал о местном подростке-инвалиде Серафиме Денисове, передвигающемся на скейтборде из-за отсутствия коляски, обвинили во лжи. В одном из пабликов соцсети «ВКонтакте» пользователь Екатерина Сидорова заявила о том, что на своем информационном портале он занимается информационными вбросами, и этим «злит народ».

«Вот вы мне скажите, кто Воронина и остальных коммунистов всерьез воспринимает? Вечные вбросы. Правда-неправда: неважно. Главное, чтобы звучало устрашающе и народ злило. Конечно, мы же стадо, которое всему верить должно. Противно», — заявила в своей публикации Сидорова.

Примеры информационных вбросов она приводить не стала. Сам Воронин в беседе с URA.RU пояснил, что на подобные высказывания не обращает внимания. «Почитайте комментарии и все станет ясно», — заявил он агентству. В комментариях к публикации Сидоровой пользователи действительно встали на его защиту. «Обличает ворюг и коррупционеров и всегда есть доказательства. «Мальчику Серафиму, благодаря его публикациям, наконец-то электроколяску приобретут, молодец!» — напомнил Владимир Винтер.

Ранее агентство писало о том, что ишимский инвалид без рук и ног Серафим Денисов вынужден передвигаться на скейте из-за того, что у него нет инвалидной коляски. После того, как эта история получила широкую огласку в СМИ, областная прокуратура начала проверку, а вопрос о получении коляски с электроприводом сдвинулся с мертвой точки.