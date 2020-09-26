26 сентября 2020

Ученые предложили необычный метод лечения коронавируса

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Проверка и забор анализов на коронавирус прилетевших пассажиров в челябинском аэропорту Игорь Курчатов. Челябинск, защитный костюм, эпидемия, медики, врачи, санитарный кордон, вирусолог, бактериолог
Пациентов с коронавирусом можно лечить так же, как пострадавших от отравления гемолитическими ядами, считают ученые Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Лечить людей с тяжелой формой коронавируса можно также, как отравление ядами, вызывающими повышение уровня свободного железа в крови. К такому выводу пришли российские ученые.

Предложение специалистов из Санкт-Петербургского научно-исследовательского института скорой помощи имени И.И. Джанелидзе основывается на гипотезе ученых из Сычуаньского университета. Они считают, что COVID-19 обладает гемотоксическим действием, вытесняя из молекул гемоглобина атом свободного железа. Это провоцирует повреждение сосудов, тромбообразование и полиорганное поражение. Такие же последствия фиксируют у пациентов с острым отравлением гемолитическими ядами, которые вызывают разрушение эритроцитов, пишут «Известия».

Как указывают российские исследователи, пока нет сведений о разрушении эритроцитов или повышении уровня сывороточного железа у пациентов с коронавирусом. Однако это можно выявить с помощью клинико-лабораторных признаков.

Ранее вирусолог заявил, что «хитрoстью» коронавируса мoжет являться замедление реакции организма на вторжение инфекции. По его словам, собранность вируса состоит в тoм, чтобы избежать первоначального врождённого иммунного oтвета в тeчение длительнoго врeмени и, в чaстности, «избeжать рaннего oтвета интерферoна первогo типa».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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