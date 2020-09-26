Вирусолог назвал главную хитрость коронавируса

Главной хитростью коронавирусной инфекции может быть замедление реакции организма на вторжение инфекции. Об этом заявил американский вирусолог Шэйн Кротти.
«Хитрость состоит в том, чтобы избежать первоначального врожденного иммунного ответа в течение значительного периода времени и, в частности, избежать раннего ответа интерферона I типа», — сказал вирусолог агентству Bloomberg. По его словам, для борьбы с инфекцией следует применять синтетические интерфероны. Они могут оказаться эффективными.
Ранее ученые заявили, что для борьбы с COVID можно будет использовать молекулы микроРНК. Специалисты объяснили, что при попадании любого коронавируса в организм молекулы miR-21-3p замедляет размножение инфекции, так как вирус «накапливает» их в своем геноме.
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