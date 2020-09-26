26 сентября 2020

Вирусолог назвал главную хитрость коронавируса

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Проверка и забор анализов на коронавирус прилетевших пассажиров в челябинском аэропорту Игорь Курчатов. Челябинск, защитный костюм, эпидемия, медики, врачи, медицинская маска, тест, санитарный кордон, вирусолог, бактериолог, коронавирус
Для борьбы с инфекцией следует применять синтетические интерфероны, считает вирусолог Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Главной хитростью коронавирусной инфекции может быть замедление реакции организма на вторжение инфекции. Об этом заявил американский вирусолог Шэйн Кротти.

«Хитрость состоит в том, чтобы избежать первоначального врожденного иммунного ответа в течение значительного периода времени и, в частности, избежать раннего ответа интерферона I типа», — сказал вирусолог агентству Bloomberg. По его словам, для борьбы с инфекцией следует применять синтетические интерфероны. Они могут оказаться эффективными.

Ранее ученые заявили, что для борьбы с COVID можно будет использовать молекулы микроРНК. Специалисты объяснили, что при попадании любого коронавируса в организм молекулы miR-21-3p замедляет размножение инфекции, так как вирус «накапливает» их в своем геноме.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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