В тюменском селе погибли двое детей

Спасти двоих детей из огня не смогли Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Абатском районе Тюменской области на пожаре погибли двое детей — 3 и 5 лет. Малыши остались дома одни и не смогли выбраться из огня. По данному факту СУ СК по Тюменской области возбудил уголовное дело. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства.

«По факту гибели двоих малолетних детей при пожаре возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей „причинение смерти по неосторожности двум лицам“», — сообщили в СУ СК. Как предполагает следствие, 25 сентября семейная пара уложила спать двоих детей. После чего они оставили их одних и ушли из дома. В отсутствие взрослых в доме произошло возгорание.

На данный момент проводится расследование, в рамках которого опрашиваются свидетели и проводятся судебные экспертизы. Кроме того, следователи проверяют условия жизни погибших детей. Ранее URA.RU сообщало, что в феврале 2020 года на 67 километре трассы Ялуторовск — Тобольск загорелся школьный автобус, детей удалось спасти.