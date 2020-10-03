Названа еще одна причина появления рака

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Стресс может способствовать развитию злокачественных образований в организме Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Стресс может стать причиной злокачественных образований в организме человека. С таким предупреждением выступил хирург-онколог Михаил Мяснянкин.

«Хронический стресс приводит к угнетению иммунной системы, из-за чего значительно повышается риск развития онкологии», — приводит слова врача «Ридус». По мнению Мяснянкина, из-за перенапряжения могут возникать различные психосоматические заболевания. Поэтому стресс уже давно вышел за понятие психологии, говорит хирург. Справиться с психическим напряжением поможет любимое дело, заключил врач.

Ранее врач-сомнолог Михаил Полуэктов советовал прогулки и утреннюю зарядку, чтобы справиться со стрессом. От перенапряжения не спасут ни алкоголь, ни курение, ни переедание. При стрессе полезны различные успокаивающие занятия.

Телеведущий и врач Александр Мясников предупреждал, что рак провоцируют вирусные гепатиты, гастрит или язва желудка, вирус папилломы человека. В свою очередь, о развитии раковых клеток в организме могут говорить любые необычные симптомы.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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