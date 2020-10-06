06 октября 2020

В Белом доме США произошла вспышка коронавируса

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Клипарт. США, белый дом, сша, соединенные штаты америки, usa
Больше десяти человек из окружения Дональда Трампа заразились коронавирусом Фото: Ксения Сальникова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Белом доме коронавирусом заразились более десяти человек, включая четырех заместителей пресс-секретаря резиденции президента США Кейли Макинэни и старшего советника американского лидера Стивена Миллера. Об этом журналистам рассказали знакомые с ситуацией источники.

В числе зараженных пресс-секретарей — Джейлен Драммонд, Чэда Гилмартина и Кэролайн Левитт, сообщила CNN со ссылкой на своих информированных собеседников. Сама Макинэни так же больна и работает в удаленном режиме. Также диагноз подтвердился у старшего советника президента США Стивена Миллера.

«Я в течение последних пяти дней работал в удаленном режиме и самоизолировался, результаты моих анализов были отрицательными до вчерашнего дня включительно. Сегодня результаты анализа на COVID-19 оказались положительными, поэтому я нахожусь на карантине», — приводит телекомпания слова Миллера, полученное от источника.

За последние дни коронавирус был диагностирован также к экс-советника президента Келлиэнн Конуэй, трех сенаторов-республиканцев, личного помощника Трампа Ника Луны, а также менеджера предвыборной его кампании Уильяма Степина. Сам глава государства, который заразился вместо со своей супругой, уже покинул госпиталь и вернулся в Белый дом.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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