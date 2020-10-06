В ЯНАО обслуживающий губернатора персонал существенно сократят

Сейчас в правительственном учреждении работает 130 человек Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Персонал ГКУ ЯНАО «Гостинично-транспортный комплекс «Ямальский», также известный как загородная резиденция губернатора, будет сокращен, а освободившиеся деньги пойдут в «стимулирующий фонд» оплаты труда работников. Это следует из опубликованного проекта постановления окружного правительства об изменении положения об оплате труда в учреждении.

«Фонд оплаты труда учреждения формируется с учетом стимулирующего фонда, который образуется в объеме высвободившихся средств после сокращения штата учреждения по инициативе органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя. Первый год после сокращения — 100% высвободившихся средств, во второй и третий годы — 75% высвободившихся средств», — говорится в документе. Далее стимулирующий фонд будет поэтапно уменьшаться, к четвертому году сократившись на 100%.

Решения о сокращении штата персонала «Ямальского» будет принимать учредитель — управление делами главы региона. В его подчинение комплекс перешел в 2019 году.

Тогда же в ходе реорганизации предельная штатная численность ГКУ была установлена на уровне 130 человек. Десятерых сотрудников, чьи функции дублировались, перевели, еще пять ставок на момент оптимизации были вакантными и их сократили. Максимальной численности персонал комплекса достиг при губернаторе Дмитрии Кобылкине. В 2017 году постановлением главы региона штат учреждения составлял 148 человек.