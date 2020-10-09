Кремль обеспокоен статистикой COVID в регионах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 9 октября, — 303-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 213-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.

За последние сутки число зараженных в мире увеличилось на 364 522, достигнув отметки в 36 734 733. Из них выздороветь удалось уже 27 534 540 пациентам (+241 122). Жертвами COVID-19 стали 1 070 980 человек (+6 591).

Страной-лидером по числу зараженных остаются США, где соответствующий диагноз поставлен 7 831 271 американцам. Следом идут Индия (6 903 806) и Бразилия (5 029 539). Россия в этом списке занимает четвертую, а среди стран Европы — первую строчку с показателем 1 260 112.

Вакцина и лекарство

Фармакологи обнаружили новый побочный эффект у средства на основе фавипиравира, используемого при лечении коронавируса. Выяснилось, что существует вероятность моторных нарушений у пациентов: синдромов ночного хождения, а также повышенного риска падений.

В Госдуме предложили выдвинуть создателей российской вакцины от коронавируса «Спутник V» на Нобелевскую премию. Депутаты считают, что препарат сможет спасти здоровье и жизни миллионов людей. По их мнению, создание вакцины — это настоящий мировой прорыв. При этом США обвинили Россию в попытках помешать им получить вакцину от COVID. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский посоветовал всем россиянам сделать прививку от коронавируса. По его мнению, она «абсолютно безвредна». Политик добавил, что после вакцинирования от COVID-19 у него не было никаких побочных эффектов.

Коронавирус в России

В России продолжается резкий рост числа зараженных коронавирусом. За последние сутки в России выявлено 11 493 случая заражения коронавирусом, а выздоровели 7 054 человека. За сутки умер 191 человек. В Кремле обеспокоены статистикой COVID-19 в регионах. Пресс-секретарь президента Дмитрия Песков призвал россиян соблюдать требования Роспотребнадзора, чтобы остановить распространение инфекции.

В столице заканчиваются койки для пациентов с COVID. Временные госпитали скоро появятся на ВДНХ и в ТРЦ «Москва» в Люблино. Несмотря на существенный рост числа заболевших, власти Москвы пока не планируют вводить пропускной режим в столице РФ. Они считают, что введенных мер достаточно, чтобы улучшить эпидемиологическую ситуацию. Однако руководитель Главного контрольного управления города Евгений Данчиков подчеркнул, что придется ужесточить карантин, если жители столицы не будут соблюдать рекомендуемые правила.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл ушел на карантин. Глава РПЦ контактировал с больным коронавирусом. При этом он заявил, что пандемия может быть последним шансом для человечества, чтобы задуматься о душе. Он уверен, что ситуация с COVID была послана богом на землю, чтобы показать людям тщетность всего, чему они посвящают лучшие годы жизни.

Коронавирус оказал влияние на все сферы, включая промышленность. Прямой эфир с участием федеральных спикеров в рамках проекта INNOPROM ONLINE стартует на URA.RU 9 октября 2020 года. Тема дискуссии как нельзя более актуальна в сложившейся ситуации: участники онлайн-встречи обсудят влияние пандемии на отрасль средств индивидуальной защиты. Диалог начнется в 12:00 по московскому времени.

Коронавирус в мире

Ученые Калифорнийского университета пришли к выводу, что у беременных женщин гораздо дольше сохраняются симптомы коронавируса. Более чем у половины зараженных симптомы наблюдались больше месяца, а у 25% они присутствовали более восьми недель после заражения.

Американские эксперты предсказали, что на человечество надвигается новая, еще более опасная пандемия , чем COVID-19. Ее причиной стала супербактерия, которую породил бесконтрольный прием антибиотиков, и теперь от нее невозможно спастись препаратами. Специалисты из США утверждают, что заражение уже началось, и можно говорить о смертности населения. Ученые подчеркивают, что новая пандемия развивается на фоне коронавируса, из-за чего «кризис супербактерии только накаляется».