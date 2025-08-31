В Екатеринбурге 20-летняя девушка за рулем Deawoo Matiz решила развернуться через трамвайные пути, но не предоставила преимущество общественному транспорту. В результате пострадала кондуктор, ее отвезли в больницу. Об этом рассказали в Госавтоинспекции Екатеринбурга.
«Трамвай двигался по маршруту № 2 „Эльмаш-ВИЗ“, в момент аварии в салоне находилось 8 пассажиров, которые не пострадали», — рассказали в ведомстве. Трамваев управлял 24-летний мужчина, он также не получил травм.
Оба водителя имеют стаж вождения до двух лет и не нарушали ПДД. Сейчас в ГИБДД продолжают расследование.
