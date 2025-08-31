31 августа 2025
30 августа 2025

Екатеринбурженка забыла ПДД и влетела в трамвай. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В результате аварии пострадала кондуктор
В результате аварии пострадала кондуктор Фото:

В Екатеринбурге 20-летняя девушка за рулем Deawoo Matiz решила развернуться через трамвайные пути, но не предоставила преимущество общественному транспорту. В результате пострадала кондуктор, ее отвезли в больницу. Об этом рассказали в Госавтоинспекции Екатеринбурга.

«Трамвай двигался по маршруту № 2 „Эльмаш-ВИЗ“, в момент аварии в салоне находилось 8 пассажиров, которые не пострадали», — рассказали в ведомстве. Трамваев управлял 24-летний мужчина, он также не получил травм.

Оба водителя имеют стаж вождения до двух лет и не нарушали ПДД. Сейчас в ГИБДД продолжают расследование.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге 20-летняя девушка за рулем Deawoo Matiz решила развернуться через трамвайные пути, но не предоставила преимущество общественному транспорту. В результате пострадала кондуктор, ее отвезли в больницу. Об этом рассказали в Госавтоинспекции Екатеринбурга. «Трамвай двигался по маршруту № 2 „Эльмаш-ВИЗ“, в момент аварии в салоне находилось 8 пассажиров, которые не пострадали», — рассказали в ведомстве. Трамваев управлял 24-летний мужчина, он также не получил травм. Оба водителя имеют стаж вождения до двух лет и не нарушали ПДД. Сейчас в ГИБДД продолжают расследование.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...