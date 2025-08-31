31 августа 2025

Израиль утвердил своего посла в России

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Послом Израиля в России станет Одед Йосеф
Послом Израиля в России станет Одед Йосеф Фото:

Правительство Израиля назначило нового посла в России — им стал Одед Йосеф, ранее занимавший пост заместителя главы департамента Ближнего Востока израильского МИДа. Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Израиля.

«По представлению главы МИД Израиля Гидеона Саара правительство единогласно утвердило назначение Одеда Йосефа послом Государства Израиль в Российской Федерации», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства. Дипломат уже работал в представительстве Израиля в Москве, а также представлял интересы своей страны в США и Сингапуре. В разное время Йосеф был послом Израиля в Кении.

В министерстве также напомнили, что должность главы израильской дипмиссии в Москве освободилась после того, как предыдущий посол Симона Гальперин была назначена руководителем департамента Европы МИД Израиля. Гальперин занимала пост с января 2024 года и досрочно сложила полномочия в июле этого года. Новый руководитель дипмиссии приступит к исполнению обязанностей после завершения всех необходимых процедур согласования с российской стороной.

Ранее сообщалось о «мрачных днях», которые ждут Израиль. Их пообещали устроить хуситы из-за убийства своего премьера Ахмеда Галеба ар-Рахави . 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Правительство Израиля назначило нового посла в России — им стал Одед Йосеф, ранее занимавший пост заместителя главы департамента Ближнего Востока израильского МИДа. Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Израиля. «По представлению главы МИД Израиля Гидеона Саара правительство единогласно утвердило назначение Одеда Йосефа послом Государства Израиль в Российской Федерации», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства. Дипломат уже работал в представительстве Израиля в Москве, а также представлял интересы своей страны в США и Сингапуре. В разное время Йосеф был послом Израиля в Кении. В министерстве также напомнили, что должность главы израильской дипмиссии в Москве освободилась после того, как предыдущий посол Симона Гальперин была назначена руководителем департамента Европы МИД Израиля. Гальперин занимала пост с января 2024 года и досрочно сложила полномочия в июле этого года. Новый руководитель дипмиссии приступит к исполнению обязанностей после завершения всех необходимых процедур согласования с российской стороной. Ранее сообщалось о «мрачных днях», которые ждут Израиль. Их пообещали устроить хуситы из-за убийства своего премьера Ахмеда Галеба ар-Рахави . 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...