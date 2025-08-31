31 августа 2025

«Известия»: Россия и Китай провели уникальные учения под водой

Патрулирование проходило в Японском и Восточно-Китайском морях
Российская дизель-электрическая субмарина «Волхов» Тихоокеанского флота и подводная лодка ВМС Народно-освободительной армии Китая впервые провели совместное патрулирование в Японском и Восточно-Китайском морях. Экипажи российских и китайских подводных лодок координировали действия, отрабатывали контроль над широкими районами Мирового океана и учились обнаруживать надводные цели. Об этом рассказали эксперты.

«В первую очередь отрабатывались именно элементы совместного морского подводного плавания, поскольку они самые сложные в области связи и навигации», — рассказал изданию «Известия» военный эксперт Дмитрий Болтенков. По его словам, экипажи учились также управлять лодками в сложных условиях, что особенно важно в акваториях с высокой активностью сил других государств региона.

Район учений выбран неслучайно: воды Японского и Восточно-Китайского морей активно патрулируют подводные силы Японии, Южной Кореи, США и Тайваня. Эксперты полагают, что российско-китайские экипажи могли отрабатывать элементы противолодочных действий против потенциальных противников, а также действия с применением торпед против надводных целей. Особое внимание уделялось вопросам скрытности, обмена информацией в условиях радиомолчания и координации маневров двух субмарин в трехмерной среде, где визуальный контакт невозможен.

По итогам учений специалисты отмечают высокую сложность выполнения совместных подводных операций. Первый опыт взаимодействия двух флотов станет основой для дальнейшего развития сотрудничества России и Китая в этой сфере.

Совместное патрулирование российских и китайских подводных лодок стало продолжением учений «Морское взаимодействие-2025», которые прошли в Японском море в начале августа 2025 года. Это уже пятая подобная операция между ВМФ России и ВМС Китая, направленная на укрепление военно-морского сотрудничества и обеспечение безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

