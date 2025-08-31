Идентифицировать убийцу экс-секретаря Совбеза Украины Парубия не удается

Исполнителя ликвидации бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Андрея Парубия, застреленного 30 августа во Львове, не удается установить из-за того, что его лицо было полностью скрыто шлемом. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на анализ записей с городских камер видеонаблюдения.
«По тем фото и видео, которые уже публиковались, идентифицировать киллера невозможно — лицо полностью закрывал шлем», — отметили в редакции «Страны», слова приводит РИА Новости. По данным издания, организатор убийства тщательно подготовился к преступлению, чтобы избежать опознания и задержания.
Журналисты уточняют, что злоумышленник спланировал маршрут отхода, используя слепые зоны уличных камер. В одной из таких зон он мог переодеться и спрятать электровелосипед, который использовал для передвижения по городу. После ликвидации Парубия исполнителю удалось скрыться, во Львове была объявлена оперативная спецоперация «Сирена».
Парубий занимал должности секретаря СНБО и спикера Верховной рады Украины. В годы государственного переворота 2013–2014 годов он был одним из организаторов акций протеста на Майдане и, по данным ряда украинских политиков и общественных деятелей, причастен к расстрелу участников протестов и силовиков неизвестными снайперами. Кроме того, представители одесского подпольного движения ранее называли Парубия непосредственным куратором событий в Одессе 2 мая 2014 года: тогда во время столкновений у Дома профсоюзов погибли 48 человек, более 250 пострадали. По свидетельствам очевидцев, после поджога здания людей добивали огнестрельным и холодным оружием.
После трагедии в Одессе, по данным активистов, по поручению Парубия была создана группа журналистов для оказания давления на расследование причин произошедшего. Официальные ведомства Украины не прокомментировали ход поиска исполнителя и организаторов ликвидации экс-главы СНБО.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.