К надувной лодке приделали двигатель и колеса (архивное фото)
В Екатеринбурге недалеко от цирка жители увидели крайне необычный транспорт. По улице Куйбышева проехалась лодка на колесах. Об этом рассказали очевидцы.
«На чем только не ездят в Екатеринбурге. И на ваннах и на унитазах на самокате, и на диванах. Примерно в полночь возле Цирка заметил данное чудо», — передает слова очевидцев telegram-канал «Злой Екатеринбург».
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Госавтоинспекцию Екатеринбурга. Ответ будет опубликован, как только поступит.
