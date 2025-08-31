31 августа 2025
В центре Екатеринбурга заметили гигантскую лодку на колесах. Видео

К надувной лодке приделали двигатель и колеса (архивное фото)
К надувной лодке приделали двигатель и колеса (архивное фото)

В Екатеринбурге недалеко от цирка жители увидели крайне необычный транспорт. По улице Куйбышева проехалась лодка на колесах. Об этом рассказали очевидцы.

«На чем только не ездят в Екатеринбурге. И на ваннах и на унитазах на самокате, и на диванах. Примерно в полночь возле Цирка заметил данное чудо», — передает слова очевидцев telegram-канал «Злой Екатеринбург».

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Госавтоинспекцию Екатеринбурга. Ответ будет опубликован, как только поступит. 

