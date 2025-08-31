Антициклон подарит пермякам комфортное 1 сентября

День знаний в Прикамье встретит теплой и сухой погодой, а первая неделя сентября превысит климатическую норму на 2–2,5 градуса. Об этом сообщают метеорологи.
«В понедельник, 1 сентября, в Пермском крае ожидается сухая и комфортная погода благодаря антициклону с Карского моря. В День знаний в Перми температура ночью составит +8 градусов, утром прогреется до +12 градусов, а днем достигнет +18 градусов. К вечеру возможны дожди с понижением до +15 градусов. В западных и южных районах края прогнозируются кратковременные дожди, температура ночью +5…+10 градусов, днем +14…+19 градусов. Ветер будет дуть восточный и юго-восточный ночью со скоростью 4-9 метров в секунду, днем усилится до 6-11 метров в секунду», — говорится в telegram-канале Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Ожидается, что первая неделя сентября будет теплее климатической нормы на 2–2,5 градуса с осадками в пределах нормы. Во вторник, 2 сентября, ожидается переменная облачность с местами дождями, температура ночью +10…+15 градусов, днем +16…+21 градусов. Рост температуры будет постепенным в течение недели.
Ранее различные метеоресурсы, включая «Яндекс.Погоду» и Gismeteo, также прогнозировали в Перми на 1 сентября переменную облачность, возможные дожди и температуру до +18…+20 градусов, а специалисты Пермского центра по гидрометеорологии отмечали, что более точные данные о погоде на День знаний будут доступны ближе к концу августа. По предварительным оценкам синоптиков, сентябрь в Прикамье ожидался сухим и солнечным.
