31 августа 2025

Минобороны: ПВО уничтожили 25 беспилотников, атаковавших Россию

БПЛА атаковали Россию
Российские силы противовоздушной обороны с 21:00 до полуночи 31 августа уничтожили 25 украинских беспилотников над территорией России. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. По данным ведомства, три беспилотных летательных аппарата были сбиты над Крымом, один — над Краснодарским краем и 21 — над акваторией Черного моря.

«31 августа с 21.00 мск до полуночи дежурными средствами ПВО уничтожены 25 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении ведомства, слова приводит РИА Новости. В официальном релизе отмечено, что благодаря эффективной работе российских расчетов все цели были своевременно обнаружены и нейтрализованы на безопасном расстоянии от объектов инфраструктуры.

На территории Пензенской области в ночь на 31 августа был введен режим «Беспилотная опасность». Губернатор Олег Мельниченко сообщил об этом в своем telegram-канале и предупредил жителей о возможных ограничениях.

