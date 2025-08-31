Путин обратился к школьником по поводу начала учебного года

Президент России Владимир Путин поздравил школьников, студентов и педагогов с Днем знаний. Обращение главы государства опубликовано на сайте Кремля.
«Будущее принадлежит умным, образованным, активным и неравнодушным людям. Всем, кто жадно впитывает знания, постоянно стремится к новому, кто хочет приносить пользу родной стране и добивается этой цели — конкретными делами, победами и достижениями. Будущее России принадлежит вам, дорогие друзья, всем, кто переступает сегодня порог школы, колледжа или вуза», — говорится в обращении Путина на сайте Кремля.
Президент поблагодарил педагогов за самоотверженный труд и внимание к каждому ученику. Он пожелал всем участникам образовательного процесса успехов в новом учебном году, новых открытий и крепкого здоровья. По словам главы государства, учеба всегда требует упорства и терпения, но именно эти качества формируют сильную личность и гражданина.
День знаний ежегодно отмечается 1 сентября и традиционно открывает новый учебный год для миллионов российских школьников и студентов. В этом году торжества пройдут во всех регионах страны.
Ранее Владимир Путин подчеркивал важность создания достойных условий труда и оплаты для педагогов по всей стране, отмечая роль учителей и преподавателей в развитии образования. На Всероссийском педагогическом съезде он призывал учитывать лучшие традиции отечественной школы и совершенствовать учебные программы для подготовки квалифицированных кадров.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.