Разница в размере пенсий в регионах России превысила два раза

Разница между максимальной и минимальной пенсией по старости в регионах России превысила двукратный показатель: по итогам первого полугодия разрыв в размере пенсий достиг более 22 тысяч рублей. Об этом сообщает Социальный фонд России.
«Разрыв между выплатами как для занятых, так и для неработающих пожилых людей достиг рекордных 22,2 тысяч рублей. Самые высокие пенсии — на Чукотке, в среднем 41,6 тысячи рублей. Самые низкие — в Кабардино-Балкарии, где средняя пенсия составляет 19,4 тысячи рублей», — пишут «Известия» со ссылкой на данные Соцфонда.
По данным экспертов, есть зависимость между экономикой региона, уровнем зарплат в нем и, соответственно, уровнем назначаемых пенсий — чем выше зарплаты в субъекте, тем выше пенсии. По данным Росстата за июнь этого года средняя зарплата на Чукотке достигает 220 тысяч рублей, а в Ямало-Ненецком автономном округе — 183 тысячи. Для сравнения: в Кабардино-Балкарии этот показатель составляет 61 тысячу рублей. В регионах Крайнего Севера действует система доплат к фиксированной части пенсии: тем, кто отработал не менее 15 лет на Севере и имеет достаточный страховой стаж, выплачивается увеличенная пенсия с учетом коэффициента (1,5 для Севера и 1,3 для приравненных районов).
В число лидеров по размеру выплат также входят Магаданская область, Камчатский край, Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа. В антирейтинге наряду с Кабардино-Балкарией оказываются Дагестан, Карачаево-Черкесия и Калмыкия. Эксперты отмечают: разрыв обусловлен не только зарплатами и надбавками, но и структурой занятости населения — на юге растет доля самозанятых, у которых не формируется страховой стаж для будущих выплат.
При этом стоимость жизни в северных регионах выше: цена потребительской корзины на Чукотке превышает среднероссийскую на 50–70%, тогда как в Кабардино-Балкарии она на 10% ниже. Специалисты полагают, что при нынешних тенденциях разрыв между северными и южными регионами продолжит увеличиваться.
Ранее сообщалось, что для поддержки пенсионеров в регионах с высокой стоимостью жизни действует система региональных доплат к пенсии, которые доводят выплаты до уровня прожиточного минимума, установленного в конкретном субъекте РФ. Размер такой доплаты зависит от местных экономических условий и может существенно отличаться по стране.
