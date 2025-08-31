31 августа 2025

Аэропорты Волгограда и Саратова ограничили полеты в целях безопасности

Ограничения ввели в целях безопасности
Ограничения ввели в целях безопасности Фото:

В аэропортах Волгограда и Саратова введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем telegram-канале.

«Аэропорт Волгограда. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал он в telegram-канале. Представитель ведомства подчеркнул, что меры носят временный характер и направлены на предотвращение возможных рисков в работе аэропорта. Такие же ограничения действуют на авиагавань в Саратове

В эту ночь сразу на несколько регионов РФ обрушилась атака украинских БПЛА. Всего было сбито свыше 30 дронов. URA.RU следит за ситуацией в онлайн-трансляции.

